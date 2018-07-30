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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:58 م
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مشاجرة بقسم شرطة المرج تنتهى بمقتل محتجز.. والنيابة تبدأ التحقيق

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:49 م
مشاجرة بقسم شرطة المرج تنتهى بمقتل محتجز.. والنيابة تبدأ التحقيق حجز -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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يباشر مصطفى مخلوف، ومحمد الصباغ، وكلاء نيابة حوادث شرق القاهرة، بإشراف أحمد عاصى، مدير النيابة، والمستشار إبراهيم صالح، المحامى العام، التحقيق فى واقعة مقتل محتجز على ذمة أحد القضايا بقسم شرطة المرج، على يد آخر داخل ديوان حجز قسم المرج، فى مشاجرة نشبت بينهم داخل الحجز.

وتلقت النيابة صباح اليوم إخطاراً من القسم يفيد بوقوع مشاجرة بين محتجزين داخل القسم، ما أدى إلى مصرع أحدهم على يد الآخر، ومن المقرر أن تعاين النيابة جثة القتيل، وتنتدب الطب الشرعى لإيداع تقرير بسبب الوفاة.


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