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مدير أمن كفر الشيخ الجديد : أولوياتى حسن معاملة المواطن وتكثيف النواحى الأمنية

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:13 م
مدير أمن كفر الشيخ الجديد : أولوياتى حسن معاملة المواطن وتكثيف النواحى الأمنية مديرية أمن كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء فريد مصطفى، مديرا أمن كفر الشيخ الجديد، إنه سعيد بالتكليف الجديد له من قبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وسيكثف الحملات فى الفترة المقبلة، وسيتواجد فى الشوارع، ويتفقد الخدمات الأمنية، وسيكمل مسيرة زملاءه السابقين .

وأضاف مدير أمن كفر الشيخ، لـ "اليوم السابع"، أنه يطمأن أهالى كفر الشيخ بأن رجال الأمن في خدمتهم، مؤكداً أنه سيوجه تعليمات مشددة بحسن معاملة المواطنين، وسيبذل قصارى جهده وكل رجال الأمن لتوفير الأمن للمواطن.

وقال مدير الأمن، إن أهالى كفر الشيخ  يستحقون  كل تقدير، وسيتم تنفيذ العديد من القرارات التى تنعكس بالإيجاب على المواطن، وماضون في تنفيذ قرارات التعديات على أملاك الدولة.

يذكر أن اللواء محمود توفيق وزيرالداخلية، أصدر قرارا بتعيين اللواء فريد مصطفى، حكمدار مديرية أمن كفر الشيخ، مديراً للأمن، خلفاً للواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ السابق الذي بلغ السن القانونية.

 


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