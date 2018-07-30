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الإثنين، 30 يوليه 2018 09:11 م
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مدير أمن جنوب سيناء الجديد: هدفى خلق بيئة أمنية لعودة السياحة والاستثمار

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:10 م
مدير أمن جنوب سيناء الجديد: هدفى خلق بيئة أمنية لعودة السياحة والاستثمار اللواء أحمد أمين أحمد محمود أبو عقيل
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أكد اللواء أحمد أمين أحمد محمود أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء الجديد، أن هدفه تحقيق بيئة مساعدة على التنمية والاستثمار فى مجال السياحة وإعادة روح السياحة وتحقيق الأمن المشترك بين جميع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأضاف أبو عقيل لليوم السابع، أنه يسعى لتحقيق الأمن بنسبة المنافذ الحدودية للمحافظة والاهتمام بتأمين الطرق الرئيسية لمرور السائحين فى أمان، مشددا على سرعة تنفيذ تكيلفات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للاهتمام بالنواحى والإجراءات التأمينية، خاصة بالطرق الرئيسية.

وجاءت أهم ملامح الحركة، ندب اللواء أحمد أمين أحمد محمود أبو عقيل، نائب مدير أمن جنوب سيناء، مديرا لمديرية أمن جنوب سيناء خلفا للواء طارق مجاهد مدير الأمن السابق.

 

 

 


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