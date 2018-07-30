مدير أمن القليوبية الجديد: سأكمل ما بدأه زملائى وأتسلم مهام عملى غدا

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية الجديد، أنه سعيد بالتكليف الجديد له، مشيرا إلى أنه سيواصل ما بدأه زملاءه السابقون فى ضبط مستوى الأمن بالمحافظة.

وأضاف "طبلية" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتسلم مهامه عمله رسميا صباح غدا الثلاثاء، بعد الانتهاء منها اليوم بالشرقية.