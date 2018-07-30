مدير أمن القليوبية الجديد: سأكمل ما بدأه زملائى وأتسلم مهام عملى غدا

أكد اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية الجديد، أنه سعيد بالتكليف الجديد له، مشيرا إلى أنه سيواصل ما بدأه زملاءه السابقون فى ضبط مستوى الأمن بالمحافظة.
وأضاف "طبلية" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتسلم مهامه عمله رسميا صباح غدا الثلاثاء، بعد الانتهاء منها اليوم بالشرقية.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد اعتمد الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018، حيث وضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية وروعى فيها الظروف الاجتماعية والبعد الإنسانى، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى للضباط.
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