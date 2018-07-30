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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:56 م
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مدير أمن البحيرة الجديد: تكثيف التواجد الأمنى والأكمنة المتحركة بالظهير الصحراوى

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:46 م
مدير أمن البحيرة الجديد: تكثيف التواجد الأمنى والأكمنة المتحركة بالظهير الصحراوى اللواء جمال الدين ابراهيم السيد الرشيدى
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أكد اللواء جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة الجديد، على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية فى مواجهة كافة صور الجريمة، مضيفا أن سياستنا "الثواب والعقاب".
 
وأضاف مساعد وزير الداخلية، :"مكتبى مفتوح أمام المواطنين للعمل على حل مشكلاتهم وسرعة الاستجابة للبلاغات".
 
 وأشار مدير أمن البحيرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه يعرف مواطنى البحيرة جيدًا، وذلك من خلال التعامل معهم خلال فترة تولى منصب نائب مدير الأمن السابق حكمدار المديرية.
 
وأوضح اللواء جمال الرشيدى، أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تكثيف الحملات بالظهير الصحراوى والطريق الدولى الساحلى لضبط الخارجين على القانون وإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذًا للقانون.

 

 


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