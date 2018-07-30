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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:10 م
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مديرية الشباب والرياضة بالمنيا تنظم حملة للتبرع بالدم

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:30 م
مديرية الشباب والرياضة بالمنيا تنظم حملة للتبرع بالدم جانب من حملة تبرع بالدم
المنيا- حسن عبد الغفار
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم بالتعاون مع المركز الاقليمى لنقل الدم حملة للتبرع بالدم شارك فيها العاملون على مستوى الإدارات المختلفة بالمديرية وذلك ضمن حملة التبرع بالدم التي تتبناها المحافظة وتبدأ من المؤسسات الحكومية.
 
قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة المديرية، إن التبرع بالدم عمل إنسانى يحمل العديد من الأبعاد الإجتماعية والصحية، خاصة وأن عنصر الدم لا يصنع والتبرع به يعني منح الحياة للآخرين من خلال المساعدة في إنقاذ الجرحى والمصابين والحالات الحرجة.
 
وكان عصام البديوى محافظ المنيا قد وجه بالتنسيق مع الجهات المعنية من مؤسسات صحية وإعلامية ودينية لتفعيل برامج التوعية للتبرع بالدم والآثار الصحية المترتبة علي المساهمة في ذلك، بالإضافة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم والتوعية بفوائده الصحية المتنوعة، خاصة فيما يتعلق بتجديد مكونات الدم، وأنه يتم الكشف المبكر عن الأمراض والفيروسات لسرعة علاجها قبل تفاقمها.
 
 

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