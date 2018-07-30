مديرية الشباب والرياضة بالمنيا تنظم حملة للتبرع بالدم

المنيا- حسن عبد الغفار

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم بالتعاون مع المركز الاقليمى لنقل الدم حملة للتبرع بالدم شارك فيها العاملون على مستوى الإدارات المختلفة بالمديرية وذلك ضمن حملة التبرع بالدم التي تتبناها المحافظة وتبدأ من المؤسسات الحكومية.

قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة المديرية، إن التبرع بالدم عمل إنسانى يحمل العديد من الأبعاد الإجتماعية والصحية، خاصة وأن عنصر الدم لا يصنع والتبرع به يعني منح الحياة للآخرين من خلال المساعدة في إنقاذ الجرحى والمصابين والحالات الحرجة.