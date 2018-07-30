محمد فوزى مديرًا وعصام عطوان رئيسًا للمباحث الجنائية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018 والتى تضمنت تعيين العميد محمد فوزى مديرًا لمباحث الإسماعيلية خلفا للعميد أحمد عبدالعزيز الذى تم نقله للقاهرة وكيلا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، وكان يشغل العميد محمد فوزى رئيس مباحث بورسعيد، كما تم تعيين العميد عصام عطوان رئيسًا لمباحث الإسماعيلية خلفا للعميد مدحت منتصر الذى تم نقله مديرًا لمباحث البحر الأحمر وكان يشغل عطوان رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الإسماعيلية.

كما شملت الحركة خروج عددًا من مساعدى مدير أمن الإسماعيلية ونائبه على المعاش بينما تم الإبقاء على اثنين من مساعديه، وتم ترقية العميد محمود عاشور مأمور مركز الإسماعيلية لرتبة لواء مساعد لمدير أمن الإسماعيلية، كما شملت الحركة التى أصدرها وزير الداخلية نقل العقيد إيهاب عبدالله من مديرية أمن أسوان إلى مديرية أمن الإسماعيلية إدارة البحث الجنائى، كما تم ترقية العقيد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية إلى رتبة عميد.