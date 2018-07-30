video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محمد فوزى مديرًا وعصام عطوان رئيسًا للمباحث الجنائية بالإسماعيلية

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:43 م
محمد فوزى مديرًا وعصام عطوان رئيسًا للمباحث الجنائية بالإسماعيلية اللواء محمود عاشور مساعدًا لمدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018 والتى تضمنت تعيين العميد محمد فوزى مديرًا لمباحث الإسماعيلية خلفا للعميد أحمد عبدالعزيز الذى تم نقله للقاهرة وكيلا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، وكان يشغل العميد محمد فوزى رئيس مباحث بورسعيد، كما تم تعيين العميد عصام عطوان رئيسًا لمباحث الإسماعيلية خلفا للعميد مدحت منتصر الذى تم نقله مديرًا لمباحث البحر الأحمر وكان يشغل عطوان رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الإسماعيلية.

كما شملت الحركة خروج عددًا من مساعدى مدير أمن الإسماعيلية ونائبه على المعاش بينما تم الإبقاء على اثنين من مساعديه، وتم ترقية العميد محمود عاشور مأمور مركز الإسماعيلية لرتبة لواء مساعد لمدير أمن الإسماعيلية، كما شملت الحركة التى أصدرها وزير الداخلية نقل العقيد إيهاب عبدالله من مديرية أمن أسوان إلى مديرية أمن الإسماعيلية إدارة البحث الجنائى، كما تم ترقية العقيد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية إلى رتبة عميد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على السيرة الذاتية لمساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة

سقوط عاطلين بحوزتهما هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

تحرير 1274 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

حركة الداخلية 2018

مساعد وزير الداخلية للقناة

مدير امن الاسماعيلية




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة