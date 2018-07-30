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محافظ كفر الشيخ يوجه بتغطية بيارات الصرف وصيانة أعمدة الإنارة خلال 48 ساعة

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:29 م
محافظ كفر الشيخ يوجه بتغطية بيارات الصرف وصيانة أعمدة الإنارة خلال 48 ساعة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعطى اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مهلة 48 ساعة للأجهزة الخدمية لمراجعة تغطية بيارات وبالوعات الصرف الصحى وصيانة أعمدة الإنارة وأسلاك وعوازل الكهرباء ورفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بدائرة المحافظة.

وقال المحافظ، إنه شدد على رؤساء المدن بالمرور على كافة البيارات والتأكيد على تغطية بالوعات المجارى والتأكيد على تأمين أغطية جميع المصارف والمجارى المائية التى تم تغطيتها بداخل المدن والقرى، والتأكيد على تغطيتها بعد أعمال التطهير التى تتم بمعرفة هندسات الرى والصرف بالمراكز خلال 48 ساعة، وإرسال تقرير بذلك، وكذلك التأكيد على تغطية الأسلاك وصلاحية العوازل وصيانة الأعمدة، مضيفاً، أنه لن يسمح بالإهمال أو التقصير فى هذا الأمر، لأنه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف أنه كلف رؤساء القطاعات الخدمية بصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة، والتعاون مع الجمعيات المعنية بإصلاح أعطال مشروع خفض المنسوب لمياه الصرف الصحى بالقرى، لتجنب أى احتمالات لتلوث البيئة والتوسع فى عمل فريق التدخل السريع لأعمال النظافة، وصيانة الصرف الصحى ومياه الشرب على مدار الساعة، والتواصل مع المواطنين والحل الفورى والعاجل لمشاكلهم، ورفع حالة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، والعرض بتقارير تفصيلية تتضمن الأعمال التى تم الانتهاء منها تنفيذاً لهذه التكليفات، مع تكثيف حملات النظافة بالقرى والمدن، وإزالة أى اشغالات من الشوارع، وتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين.

وتابع: إننا نسعى من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التى يعانى منها المواطنين.

 وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات فى مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.


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