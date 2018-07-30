محافظ سوهاج: إلغاء تخصيص أراضى 3 مشروعات بالمنطقة الصناعية

سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على أهمية تطبيق استراتيجية المحافظة خلال الفترة الحالية لجذب المزيد من المستثمرين الجادين وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، والعمل علي تغيير الخريطة الاقتصادية للمحافظة، وتحويله إلى اقتصاد قائم علي الصناعة والسياحية جاذب للاستثمار، مشيرًا إلي حرص أجهزة المحافظة على دعم المستثمرين وخلق المناخ المناسب لزيادة الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بديوان عام المحافظة بمشاركة اللواء عمرو عزمي سكرتير عام المحافظة، والمحاسب كمال شلبي السكرتير عام المساعد، وبحضور لفيف من المستثمرين ومديري المناطق الصناعية، ومدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج، ومدير عام مكتب الهية العامة للتنمية الصناعية بالمحافظة.

وقرر المجلس إلغاء تخصيص الأراضي لـ 3 مشروعات بالمنطقة الصناعية بالأحايوة شرق بأخميم بمساحة 11 ألف و500 متر مربع حيث مر عليها أكثر من ثلاث سنوات اي اكثر من عام من تاريخ التخصيص ولم يتم التقدم لاستلام الارض، كما تم سحب الارض من 8 مشروعات، اثنان منها بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر بمساحة 3 آلاف متر مربع، و6 مشروعات بالمنطقة الصناعية بالاحايوة شرق بمساحة 14 ألف و900 متر مربع ، وذلك لعدم اثبات الجدية حيث تسلم اصحاب المشروعات الارض ومر عليها اكثر من ثلاث سنوات وما زالت أرض فضاء، علي أن يتم إخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأرقام القطع التي تم سحبها وإلغاء التخصيص لها ، لإعادة تخصيصها مرة أخري وإخطار المستثمرين.

وناقش المجلس مجموعة من الطلبات المقدمة من المستثمرين بتعديل التعاقدات، وتم والبت فيها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، وتم رفض بعض الطلبات لحين اثبات الجدية ، وإعطاء مهلة لمدة 6 شهور مع اعداد تقرير شهري بالمتابعة بمعرفة مدير المنطقة الصناعية المختص يقدم إلي مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة للعرض علي مجلس إدارة المناطق الصناعية.

وفى سياق آخر، أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب، الذى عقد بجامعة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور شباب وأساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وممثلون عن المحافظات، وشباب الأحزاب السياسية المختلفة وأوائل الثانوية العامة وأوائل التعليم الفنى، وعدد من رجال الدولة والشخصيات العامة والفنانين والرياضيين ونواب والبرلمان.

وأكد المحافظ على أهمية المحاور التى تناولها المؤتمر كبناء الإنسان المصري، واستراتيجية تطوير التعليم، والمنظومة الصحية، والبنية المعلوماتية، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب فى وضع الخطط والتصورات لبناء مصر الحديثة، ومناقشة القضايا والموضوعات المجتمعية.

وأوضح أن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسى لجامعة القاهرة لعقد فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب يشير الى مدى اهتمام السيد الرئيس بعنصرى العلم والشباب، وان عقد مثل تلك المؤتمرات بصفة دورية يساهم فى خلق فرص جادة للتواصل مع الشباب والمجتمع و خلق جيل قادر على الحوار وتقديم رؤى وأفكار حديثة تستطيع المساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف "عبد المنعم" أن استهداف المؤتمر هذا العام لشباب الجامعات دليل على الاهتمام بالأجيال التي تمثل مستقبل الدولة المصرية وتؤكد أن مصر تعيش مرحلة جديدة ومهمة من الانفتاح على الشباب والإيمان بقدراتهم، والاستماع لارائهم وهو الأمر الذى طالب به الجميع طوال العقود الماضية ,مشيرا الى اهمية دراسة توصيات وقرارات المؤتمر التى صدرت في ختام جلساته والعمل على تنفيذها.