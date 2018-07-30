video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد مستشفى الخارجة العام لمتابعة العمل

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:04 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد مستشفى الخارجة العام لمتابعة العمل جانب من الجولة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

فاجأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مستشفى الخارجة العام، بجولة تفقدية بجميع العيادات الخارجية، والتقى المواطنين والأطباء والعاملين، وذلك للاطمئنان علي سير العمل بها، والوقوف على مدى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

ووجه المحافظ بضرورة دعم استراحات انتظار المرضى بمقاعد إضافية و دراسة إنشاء مظلة خارجيه مزودة بالمقاعد خارج العيادات لاستيعاب أكبر عدد من المرضي المنتظرين، وضرورة تواجد الأطباء، وبدء العمل بالعيادات الخارجية فى تمام الساعة الثامنة صباحا، وإعلام المواطنين بذلك .

كما تفقد محافظ الوادي الجديد مبنى مدرسة التمريض بمدينة الخارجة، ووجه بضرورة رفع كفاءة الفصول، وإجراء صيانة عاجلة للمقاعد التي تحتاج إلى ذلك طبقا للحاجة، وإعداد حصر كامل بأعداد الطلاب بكل فصل وتوقيتات الدراسة ( عملي – نظري )، مؤكدا توفير كافة الدعم للمدرسة، لإخراج جيل قادر تقديم خدمة طبيه متميزة للمرضي .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الوادى الجديد يبحث مع رئيس القابضة لمياه الشرب تشغيل فرع المحافظة

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

مركز الخارجه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة