محافظ الوادى الجديد يتفقد مستشفى الخارجة العام لمتابعة العمل

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

فاجأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مستشفى الخارجة العام، بجولة تفقدية بجميع العيادات الخارجية، والتقى المواطنين والأطباء والعاملين، وذلك للاطمئنان علي سير العمل بها، والوقوف على مدى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

ووجه المحافظ بضرورة دعم استراحات انتظار المرضى بمقاعد إضافية و دراسة إنشاء مظلة خارجيه مزودة بالمقاعد خارج العيادات لاستيعاب أكبر عدد من المرضي المنتظرين، وضرورة تواجد الأطباء، وبدء العمل بالعيادات الخارجية فى تمام الساعة الثامنة صباحا، وإعلام المواطنين بذلك .

كما تفقد محافظ الوادي الجديد مبنى مدرسة التمريض بمدينة الخارجة، ووجه بضرورة رفع كفاءة الفصول، وإجراء صيانة عاجلة للمقاعد التي تحتاج إلى ذلك طبقا للحاجة، وإعداد حصر كامل بأعداد الطلاب بكل فصل وتوقيتات الدراسة ( عملي – نظري )، مؤكدا توفير كافة الدعم للمدرسة، لإخراج جيل قادر تقديم خدمة طبيه متميزة للمرضي .