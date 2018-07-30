محافظ المنيا يسلم جوائز السحب الأول لشهادات أمان للمصريين

سلم عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم الإثنين، جوائز السحب الأول لشهادات أمان للمصريين على العملاء الفائزين من أبناء محافظة والبالغ عددهم 8 فائزين منهم 6 موظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى واثنين من السيدات المعيلات غير القادرات التابعات للمجلس القومي للمرأة، حيث تبلغ قيمة الجائزة المقدمة 10 آلاف جنيه.



حضر الحفل السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، منتصر الأبجيجى رئيس منطقة قبلى بالبنك الزراعي المصرى، وعبد المنعم حامد مستشار منطقة قبلى ورئيس قطاع المنيا، دكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ودكتورة رشا المهدى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا.



وهنأ المحافظ الفائزين، مشيداً بجهود البنك الزراعي المصرى فى تنمية المجتمع والمشاركة الفعالة في نمو الاقتصاد القومى وترسيخ مبادئ الشمول المالى ودعم الفئات ذات الدخول المنخفضة من خلال توفير الحماية التأمينية لهم، علاوة على إقامة مشروعات زراعية تخدم المزارعين من أبناء المحافظة.



من جانبها، قالت دكتورة رشا المهدى، إن الشهادات تم توزيعها على السيدات بالمجان وأنها من فئة 500 جنيه، حيث تم تشكيل لجنة منتخبة لاختيار السيدات والأسر المستحقة وتم استخراج الشهادات بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى، فى إطار تنفيذ مشروع تحسين الأوضاع المعيشية للسيدات المعيلات، وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر المستحقة والأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة.



وأوضح دكتور إبراهيم خالد، أن الشهادة تعتبر وعاءاً ادخارياً يحقق عائداً للمواطن المصرى لمواجهة التحديات ومخاطر ارتفاع الأعباء، علاوة على أنها توفر حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة.