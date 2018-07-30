video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يسلم جوائز السحب الأول لشهادات أمان للمصريين

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:43 م
محافظ المنيا يسلم جوائز السحب الأول لشهادات أمان للمصريين محافظ المنيا يسلم جوائز السحب الأول لشهادات أمان للمصريين
إضافة تعليق

سلم عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم الإثنين، جوائز السحب الأول لشهادات أمان للمصريين على العملاء الفائزين من أبناء محافظة والبالغ عددهم 8 فائزين منهم 6 موظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى واثنين من السيدات المعيلات غير القادرات التابعات للمجلس القومي للمرأة، حيث تبلغ قيمة الجائزة المقدمة 10 آلاف جنيه.
 

حضر الحفل السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، منتصر الأبجيجى رئيس منطقة قبلى بالبنك الزراعي المصرى، وعبد المنعم حامد مستشار منطقة قبلى ورئيس قطاع المنيا، دكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ودكتورة رشا المهدى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا.
 

وهنأ المحافظ الفائزين، مشيداً بجهود البنك الزراعي المصرى فى تنمية المجتمع والمشاركة الفعالة في نمو الاقتصاد القومى وترسيخ مبادئ الشمول المالى ودعم الفئات ذات الدخول المنخفضة من خلال توفير الحماية التأمينية لهم، علاوة على إقامة مشروعات زراعية تخدم المزارعين من أبناء المحافظة.


من جانبها، قالت دكتورة رشا المهدى، إن الشهادات تم توزيعها على السيدات بالمجان وأنها من فئة 500 جنيه، حيث تم تشكيل لجنة منتخبة لاختيار السيدات والأسر المستحقة وتم استخراج الشهادات بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى، فى إطار تنفيذ مشروع تحسين الأوضاع المعيشية للسيدات المعيلات، وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر المستحقة والأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة.
 

وأوضح دكتور إبراهيم خالد، أن الشهادة تعتبر وعاءاً ادخارياً يحقق عائداً للمواطن المصرى لمواجهة التحديات ومخاطر ارتفاع الأعباء، علاوة على أنها توفر حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القومى للمرأة بالشرقية يسلم 1333 شهادة أمان للمرأة المعيلة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المنيا

محافظه المنيا

اخبار محافظه المنيا




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة