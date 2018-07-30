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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:09 م
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محافظ القليوبية: 113 ألف شخص تقدموا للفحص من "فيروس سى" منذ انطلاق الحملة

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:38 م
محافظ القليوبية: 113 ألف شخص تقدموا للفحص من "فيروس سى" منذ انطلاق الحملة مر كز طبى - صورة أرشيفية
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير ونيفين طه
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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى 2020، والتى بدأت فى 6 مراكز وهى شبين القناطر وبنها وقليوب والخانكة ومدينة شبرا الخيمة والخصوص فقد بلغ عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس سى حوالى 113 ألف وتم تسليم العلاج للحالات التى تحتاج ذلك.
 
وتجدر الإشارة إلى أن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية قد وجه بتخصيص 10 مراكز رعاية صحية أولية لعمل تحليل فيروس سى وقياس السكر والضغط وكتله الجسم وذلك كالاتى:
 
- المركز الطبى العام بإدارة بنها الصحية.
 
- المركز الطبى العام بإدارة طوخ الصحية.  
 
- المركز الطبى العام بإدارة كفر شكر الصحية.
 
- مركز عرب جهينة الطبى بإدارة شبين القناطر الصحية.
 
- المركز الطبى العام بإدارة القناطر الخيرية.
 
- مركز عثمان الطبى بإدارة حى غرب شبرا الخيمة الصحية.
 
- مركز حجازى الطبى بإدارة حى غرب شبرا الخيمة الصحية. 
 
- مركز بهتيم ثانى الطبى بإدارة حى شى شرق شبرا الخيمة الصحية.
 
- المركز الطبى بالخصوص بإدارة الخانكة الصحية
 
- مركز طبى المستقبل بإدارة العبور الصحية.
 
وأشار المحافظ إلى أنه تم إجراء جميع أعمال التنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطنى المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية، كما أمر المحافظ مديرية الصحة بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنوية لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الإعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة.
 
وأوضح أن حملة القضاء على فيروس سي تستهدف الفئة العمرية من 18 عام فأكثر وهى الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمى، مضيفا أنة من المقرر إجراء تحليل للكشف على الأجسام المضادة لفيروس سى ومن يثبت إيجابيته يتم تحويله لإجراء تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، موضحا بأنه من يثبت إصابته بفيروس سى يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.
 

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