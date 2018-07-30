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الإثنين، 30 يوليه 2018 07:47 م
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محافظ القليوبية: إجمالى من تقدم بطلبات لتقنين وضع اليد بلغ 2876

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:08 م
محافظ القليوبية: إجمالى من تقدم بطلبات لتقنين وضع اليد بلغ 2876 اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أن إجمالى من تقدم بطلبات تقنين وضع اليد بلغ 2876، حيث بلغ عدد الطلبات على الأراضى الزراعية 940 طلبا بمساحة 140 فدانا و35 قيراطا و10 أسهم، وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1938 طلبًا بمساحة 390 ألف م2.
 
وأشار فى تصريحات صحفية، إلى انتهاء المهلة المحددة لتلقى طلبات تقنين وضع اليد فى 14 يونيو 2018، موضحًا بأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه، وأن جميع الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنة استراداد أراضى الدولة.
 
وأوضح أن آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينات المستحقة على أصحاب الطلبات الذين تقدموا للجنة تقنين وضع اليد على الأراضى كان يوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2018، حيث تم خلال تلك المدة إصدار أذونات سداد الرسوم حتى يتسنى إنهاء إجراءات التقنين.

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