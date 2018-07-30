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الإثنين، 30 يوليه 2018 11:49 ص
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محافظ الغربية يعتمد مليون جنيه لاستكمال أعمال رصف شوارع منطقة الصاغة بطنطا

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:16 ص
محافظ الغربية يعتمد مليون جنيه لاستكمال أعمال رصف شوارع منطقة الصاغة بطنطا اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربيه محمد طارق
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أعتمد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مبلغ مليون جنية لرئاسة حى أول طنطا ، وذلك لإستكمال أعمال رصف شوارع منطقة الصاغة والتى تشمل شوارع "الصاغة، عوض مينا، الخادم مع الصاغة، ابراهيم عبد الملك، درب قنبر، تادرس شلبى، حارة النجار"، وكذلك استكمال اعمال الخرسانة بمنطقة سيدى مرزوق أول طنطا.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لرصف كافة شوارع مدينة طنطا واكد اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية على انه سوف يتم رصف كافة شوارع المحافظة بالتنسيق مع اعضاء مجلس النواب والاهالى وذلك فور الانتهاء من ادخال كافة المرافق لها.

 
 

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