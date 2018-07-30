محافظ الشرقية: الدولة لا تألوا جهدًا لدفع عجلة التنمية

الشرقية – إيمان مهنى

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إن الدولة لا تألوا جهدًا للوصول إلى أفضل سبل التطوير وتنمية الوعى المجتمعى للمشاركة فى دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أهمية تبادل ونقل الخبرات الدولية والتعرف على أفضل الممارسات فى المؤسسات الحكومية المتميزة إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال مشاركته فى انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى تحت شعار"التنمية المحلية واللامركزية فى مصر"، الإطار العام والخطوات المستقبلية والتجارب الإقليمية"، والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن السلك الدبلوماسى العربى والأجنبى، وذلك فى إطار جهود الدولة للإسراع بالتنمية المحلية وتطبيق اللامركزية والاستفادة من أهم التجارب والخبرات الدولية فى هذا المجال ومبادرة وزارة التنمية المحلية بتبنى استراتيجية بناء الجسور.

ويذكر أن المؤتمر يُعقد فى إطار برنامج الإدارة العامة والإصلاح بالتنمية المحلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى من خلال اتحاد البلديات الهولندية الدولية (VNG) والمدرسة الوطنية للإدارة فى فرنسا (ENA)، وبحضور ومشاركة عدد من الخبراء من الدول التى طبقت نموذجًا للامركزية بينها تونس والأردن وذلك للتعرف على الخبرات الإقليمية وتجاربها فى هذا الشأن والدروس المستفادة..

ويستعرض المؤتمر التجربة التونسية فى اللامركزية والمشاركة الشعبية فى عملية التنمية بحضور الدكتور مختار همامى رئيس عملية دعم اللامركزية بوزارة الشئون المحلية والبيئة بدولة تونس، كما يتناول المؤتمر عرض للتجربة الأردنية فى اللامركزية وتطبيق معايير الحوكمة بحضور الدكتور على خاوالدة سكرتير عام مساعد وزارة الشئون السياسية والبرلمانية بالمملكة الأردنية.

كما يستعرض المؤتمر التجربة المصرية فى تحقيق اللامركزية ورؤية 2020 بمشاركة الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والدكتور خالد زكريا مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية.