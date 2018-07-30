video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية: الدولة لا تألوا جهدًا لدفع عجلة التنمية

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:52 م
محافظ الشرقية: الدولة لا تألوا جهدًا لدفع عجلة التنمية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إن الدولة لا تألوا جهدًا للوصول إلى أفضل سبل التطوير وتنمية الوعى المجتمعى للمشاركة فى دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أهمية تبادل ونقل الخبرات الدولية والتعرف على أفضل الممارسات فى المؤسسات الحكومية المتميزة إقليميًا ودوليًا.

 

جاء ذلك خلال مشاركته فى انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى تحت شعار"التنمية المحلية واللامركزية فى مصر"، الإطار العام والخطوات المستقبلية والتجارب الإقليمية"، والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن السلك الدبلوماسى العربى والأجنبى، وذلك فى إطار جهود الدولة للإسراع بالتنمية المحلية وتطبيق اللامركزية والاستفادة من أهم التجارب والخبرات الدولية فى هذا المجال ومبادرة وزارة التنمية المحلية بتبنى استراتيجية بناء الجسور.

 

ويذكر أن المؤتمر يُعقد فى إطار برنامج الإدارة العامة والإصلاح بالتنمية المحلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى من خلال اتحاد البلديات الهولندية الدولية (VNG) والمدرسة الوطنية للإدارة فى فرنسا (ENA)، وبحضور ومشاركة عدد من الخبراء من الدول التى طبقت نموذجًا للامركزية بينها تونس والأردن وذلك للتعرف على الخبرات الإقليمية وتجاربها فى هذا الشأن والدروس المستفادة..

 

ويستعرض المؤتمر التجربة التونسية فى اللامركزية والمشاركة الشعبية فى عملية التنمية بحضور الدكتور مختار همامى رئيس عملية دعم اللامركزية بوزارة الشئون المحلية والبيئة بدولة تونس، كما يتناول المؤتمر عرض للتجربة الأردنية فى اللامركزية وتطبيق معايير الحوكمة بحضور الدكتور على خاوالدة سكرتير عام مساعد وزارة الشئون السياسية والبرلمانية بالمملكة الأردنية.

 

كما يستعرض المؤتمر التجربة المصرية فى تحقيق اللامركزية ورؤية 2020 بمشاركة الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والدكتور خالد زكريا مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية: الانتهاء من تنفيذ خط الغاز الطبيعى بمركز ومدينة أبو كبير

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

وزارة التنمية المحلية




لا تفوتك
وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالروح القتالية لأبطال الجيش والشرطة

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

أولياء الأمور يعلنون ترحيبهم بتطوير منظومة التعليم.. ويؤكدون: لسنا ضد التغيير.. فقط نتخوف من آليات التنفيذ على أرض الواقع ولدينا 10 أسباب قد تدعو للقلق من النظام الجديد.. والتعليم: هناك ضمانات وكل خطوة مدروسة

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

الصحة: تأمين احتياجات البلاد من البنسلين والأنسولين وأدوية الأنفلونزا لمدة عام.. رئيس أكديما: تبرعنا بـ15 مليون جنيه أدوية لفيروس سى و5 ملايين جنيه للوزارة لدعم إصلاحات الرئيس بالقطاع.. ونستهدف توفير 820 صنفا

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

فيديو.. تعرف على صفقات الأهلى المنتظرة قبل غلق باب القيد الصيفي

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

بعد منعها من ارتداء السروال نهائياً..ميجان ماركل تطل بالكحلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة