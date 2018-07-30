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محافظ الشرقية: الانتهاء من تنفيذ خط الغاز الطبيعى بمركز ومدينة أبو كبير

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:11 م
محافظ الشرقية: الانتهاء من تنفيذ خط الغاز الطبيعى بمركز ومدينة أبو كبير اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية  والشركات المنفذة لمشروع الغاز الطبيعى لسرعة الإنتهاء من أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المواطنين طبقاً للجدول الزمني المحدد ضماناً لدخول الخدمة إلى الأهالي فى أسرع وقت.
 
أوضح المحافظ ، في بيان صحفى، اليوم الاثنين، أنه تم الإنتهاء من  تنفيذ الخط الرئيسى للغاز الطبيعي المغذي لمدينة أبو كبير بدءاً من طريق أبو حماد – أبو كبير بطول 7300 م2 من أصل 9000 م2 حتى تقاطع الطريق الدائري (طريق السيد عبدة نصر) مع مدخل المدينة، وتم تنفيذ 7 عديات على الطريق المذكورعلى الترع والمصارف المتعارضه مع خط الغاز وهو العدد الكامل للعديات.
 
وتم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لخمس قطاعات بالمدينة من أصل 17 قطاع بالمدينة  لخدمة 4500 عميل بطول 25 ألف و730 متر وهم بمناطق " النقراشى – شارع الحرية وامتداده - جزيرة شنن - المنشية الجديدة - أولاد فضل" وتم تنفيذ  أعمال الفرعات الأرضية لعدد 879 منزل بإجمالي 3210 مترا ومن المتوقع توصيل لخدمة لعدد 35000 عميل وتم الإنتهاء من أعمال التركيبات الداخلية للعملاء المنزليين بإجمالي 225 عميل . 
 
مضيفا أنه تم التعاقد مع 436 عميل جاري توصيل الخدمة لهم...موضحاً أن من المقرر إنشاء محطة للغاز الطبيعي بمركز ومدينة أبوكبير لخدمة أهالى المركز بالإضافة إلى  خدمة مراكز " ههيا – الإبراهيمية –  ديرب نجم – القرين– كفر صقر– أولاد صقر– القنايات" . 
 
وطالب المحافظ  رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بعمل بنرات  فى الشوارع الرئيسية  لتعريف المواطنين بأماكن تواجد شركات الغاز الطبيعي بكل مركز ومدينة لتوجيه المواطن إليها وتشجيعه على التعاقد مع الشركة .

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صلاح الشامى

الغاز فى محافظه الشرقيه

ياسيادة المحافظ مدينه الزقازيق لم تكتمل من توصيل الغاز ولا المراكز اهم برجاء الاهتمام بمدينه الزقازيق وضواحيا ورفع القدره للمحولات الكهرباء الفولت وصل 160 و17 الرجا ء توصيا الغاز للمناطق المحرومه

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