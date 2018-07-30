محافظ البنك المركزى: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل 100 مليار جنيه

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل لـ 100 مليار جنيه ومستهدف 200 مليار جنيه بنهاية 2019، لافتا إلى أنه تم إلزام البنوك بتخصيص 20% من القروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد محافظ البنك المركزى، خلال أول منتدى للمصريين فى الخارج ، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، تحت شعار"فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، بمقر جهاز التعبئة والإحصاء، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى يعكس مدى الثقة فى السياسة المصرية والأوضاع الأمنية فى مصر، قائلا :"ماشيين فى الطريق الصحيح وننفذ مشروعات ضخمة".
وتابع:"مصر كتبت فى التاريخ خلال الثلاث سنوات الماضية".
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