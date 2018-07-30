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الإثنين، 30 يوليه 2018 07:15 م
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محافظ البنك المركزى: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل 100 مليار جنيه

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:04 م
محافظ البنك المركزى: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل 100 مليار جنيه طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد
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قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل لـ 100 مليار جنيه ومستهدف 200 مليار جنيه بنهاية 2019، لافتا إلى أنه تم إلزام البنوك بتخصيص 20% من القروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
 
وأكد محافظ البنك المركزى، خلال أول منتدى للمصريين فى الخارج ، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، تحت شعار"فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، بمقر جهاز التعبئة والإحصاء، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى يعكس مدى الثقة فى السياسة المصرية والأوضاع الأمنية فى مصر، قائلا :"ماشيين فى الطريق الصحيح وننفذ مشروعات ضخمة".
 
 
وتابع:"مصر كتبت فى التاريخ خلال الثلاث سنوات الماضية".
 
 
 

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