video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة تشيد بمشروع "قرية متعلمة"

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:17 م
محافظ البحيرة تشيد بمشروع "قرية متعلمة" جانب من الجولة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
أشادت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بمشروع "قرية متعلمة" الذى يتم تنفيذه عن طريق هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتعليم الكبار والتضامن الاجتماعى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يستهدف تعليم الأطفال المتسربين وأمهاتهم لخلق بيئة تعليمية داخل المنزل، تحافظ على استمرارية عملية التعليم داخل المجتمع، ما يؤدى إلى تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية وسبلا المعيشة.
 
كما أكدت محافظ البحيرة على دور المدارس المجتمعية فى إكساب الطلاب المهارات المجتمعية اللازمة، ومشاركتهم الفاعلة فى المجتمع المحلى، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد من أهم مشروعات قطاع التعليم، والتى ستعمل على التحول إلى اللامركزية فى إدارة النظام التعليمى، ومساهمة المؤسسات الإعلامية فى تكوين مبادرة مجتمعية قومية لتطوير التعليم.
 
وقام المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد نائبا عن محافظ البحيرة، يرافقه محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، باستقبال وفد الوكالة الدولية للتنمية برئاسة شيرى كارلين مدير عام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق لها، يرافقهم وكلاء وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، وفريق عمل التعليم المجتمعى، بزيارة مركز ومدينة أبو حمص وزيارة مدرسة "رستم صديقة الفتيات" بقرية رستم، ومدرسة "المهرة صديقة الفتيات" بمركز أبو حمص، للوقوف على تنفيذ الانشطة التى تقوم بها المدرستين، فى إطار مشروع قرية متعلمة بمحافظة البحيرة، وتفقد فصول محو الأمية بالقريتين، الذى يستهدف محو أمية 20 سيدة بكل قرية من أمهات الأطفال بمدارس التعليم المجتمعى بداخل القريتين، وكذا السيدات المستفيدات من مشروع تكافل وكرامة.
 
وصرح محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مشروع قرية متعلمة يقوم على دعم مدارس التعليم المجتمعى، وفتح فصول محو الامية للأمهات وتدريب المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية داخل الفصول، ودعمهم بالأثاث، بالإضافة الى تشكيل فريق عمل من المتطوعين داخل المجتمع لنشر اهمية التعليم، مشيرا إلى أنه يوجد عدد 418 مدرسة تعليم مجتمعى بنطاق المحافظة، قامت بإحداث ثورة تعليمية، وحدت من عملية التسرب التعليمى، مشيرا إلى أنه جارى عمل الصيانة البسيطة لجميع المدارس وتعليم جميع المدرسات الثقافيات، بجميع مدارس التعليم المجتمعى على مهارات القراءة والكتابة القرائية.
 
كما تم تدريب جميع موجهات اللغة العربية، المشرفين على التعليم المجتمعى، مضيفا إلى أن مشروع قرية متعلمة، قام بدعم مدارس التعليم المجتمعى بنطاق المحافظة بعدد 94 كتاب لكل مدرسة بعد مراجعتها من الوزارة، كما تم دعمهم بعدد 6000 مقعد و 3000 منضده بجانب عمل الصيانة البسيطة لجميع المدارس.
 
 
IMG-20180730-WA0011
 
IMG-20180730-WA0012
 
IMG-20180730-WA0015
 
IMG-20180730-WA0017
 
IMG-20180730-WA0018
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة دمنهور: لا مكان للمحسوبية والوساطة فى تعيين القيادات

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

تعليم البحيرة

التعليم المجتمعى




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة