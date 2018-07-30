محافظ البحيرة تشيد بمشروع "قرية متعلمة"

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أشادت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بمشروع "قرية متعلمة" الذى يتم تنفيذه عن طريق هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتعليم الكبار والتضامن الاجتماعى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يستهدف تعليم الأطفال المتسربين وأمهاتهم لخلق بيئة تعليمية داخل المنزل، تحافظ على استمرارية عملية التعليم داخل المجتمع، ما يؤدى إلى تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية وسبلا المعيشة.

كما أكدت محافظ البحيرة على دور المدارس المجتمعية فى إكساب الطلاب المهارات المجتمعية اللازمة، ومشاركتهم الفاعلة فى المجتمع المحلى، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد من أهم مشروعات قطاع التعليم، والتى ستعمل على التحول إلى اللامركزية فى إدارة النظام التعليمى، ومساهمة المؤسسات الإعلامية فى تكوين مبادرة مجتمعية قومية لتطوير التعليم.

وقام المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد نائبا عن محافظ البحيرة، يرافقه محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، باستقبال وفد الوكالة الدولية للتنمية برئاسة شيرى كارلين مدير عام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق لها، يرافقهم وكلاء وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، وفريق عمل التعليم المجتمعى، بزيارة مركز ومدينة أبو حمص وزيارة مدرسة "رستم صديقة الفتيات" بقرية رستم، ومدرسة "المهرة صديقة الفتيات" بمركز أبو حمص، للوقوف على تنفيذ الانشطة التى تقوم بها المدرستين، فى إطار مشروع قرية متعلمة بمحافظة البحيرة، وتفقد فصول محو الأمية بالقريتين، الذى يستهدف محو أمية 20 سيدة بكل قرية من أمهات الأطفال بمدارس التعليم المجتمعى بداخل القريتين، وكذا السيدات المستفيدات من مشروع تكافل وكرامة.

وصرح محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مشروع قرية متعلمة يقوم على دعم مدارس التعليم المجتمعى، وفتح فصول محو الامية للأمهات وتدريب المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية داخل الفصول، ودعمهم بالأثاث، بالإضافة الى تشكيل فريق عمل من المتطوعين داخل المجتمع لنشر اهمية التعليم، مشيرا إلى أنه يوجد عدد 418 مدرسة تعليم مجتمعى بنطاق المحافظة، قامت بإحداث ثورة تعليمية، وحدت من عملية التسرب التعليمى، مشيرا إلى أنه جارى عمل الصيانة البسيطة لجميع المدارس وتعليم جميع المدرسات الثقافيات، بجميع مدارس التعليم المجتمعى على مهارات القراءة والكتابة القرائية.

كما تم تدريب جميع موجهات اللغة العربية، المشرفين على التعليم المجتمعى، مضيفا إلى أن مشروع قرية متعلمة، قام بدعم مدارس التعليم المجتمعى بنطاق المحافظة بعدد 94 كتاب لكل مدرسة بعد مراجعتها من الوزارة، كما تم دعمهم بعدد 6000 مقعد و 3000 منضده بجانب عمل الصيانة البسيطة لجميع المدارس.