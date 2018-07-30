محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعًا لدراسة توفير الخدمات بممشى النصر

البحر الأحمر - عماد عرفة

ناقش اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مع مسئولى إحدى شركات الخدمة الوطنية، لتقديم خدمات بالممشى السياحى بشارع النصر فى الغردقة.

وأكد المحافظ على توفير خدمات لأهالى الغردقة ممن يزورون ممشى النصر الجديد وممشى شيرى السياحى بافتتاح وتشغيل الكافيتيريات مختلفة التخصصات لتقديم المأكولات والمشروبات لهم، للاستمتاع بالتنزه عن طريق تلبية رغبات الاسرة خلال التنزه.

كما ناقش عملية الاهتمام الكامل بنظافة وصيانة ممشى شيرى والنصر ليكون فى خدمة الأهالى والحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة بهدف تحقيق الاستدامه لهم من خلال الصيانة المستمرة.

وأشار إلى أن المحافظة تعاقدت مع شركة من أهم الشركات المتخصصة فى الزراعة لتجميل المدينة بزراعة نباتات صيفية وشتوية جمالية، والتى تستخدم لاول مرة فى مصر نظام الرى مرتبط بالأرصاد.