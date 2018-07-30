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محافظ الإسماعيلية: توفير مجازر لذبح الأضاحى فى العيد لخدمة الأهالى مجانا

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:02 ص
محافظ الإسماعيلية: توفير مجازر لذبح الأضاحى فى العيد لخدمة الأهالى مجانا اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية والزميل السيد فلاح
الإسماعيلية – السيد فلاح
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قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة استعدت جيدًا لعيد الأضحى المبارك، برفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ بمختلف مديريات الخدمات والوحدات المحلية.

أضاف، محافظ الإسماعيلية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تقرر التصدى لأى محاولات لتجار المواشى بالبيع فى الشوارع الرئيسية، وتم تخصيص أماكن لهم محددة للبيع بعيدًا عن الشوارع الرئيسية والهامة، من أجل الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، مع الأخذ في الاعتبار تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة جميع تراكمات القمامة والمخلفات أولًا بأول.

وأكد أنه سيتم فتح كل مجازر المحافظة بالمجان فى العيد لذبح الأضاحى، تحت الإشراف الطبى البيطرى الكامل، بجانب شن حملات رقابية على جميع الأسواق والمحلات خاصة منافذ بيع اللحوم من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، بجانب تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات لتلقى أي بلاغات أو شكاوى، كما سيتم رفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ والأندية والمتنزهات استعدادًا لاستقبال ضيوف المحافظة بجانب إعلان الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية خلال أيام العيد.

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