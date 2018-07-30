محافظ الإسكندرية: مد مرحلة سداد رسوم فحص طلبات تقنين أراضى الدولة لـ20 أغسطس

الإسكندرية - جاكلين منير

اجتمع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بلجنة تقنين أوضاع أراضى تعديات أملاك الدولة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات فيما يختص بطلبات التقنين التى تم تقديمها من المتعدين على أراضى أملاك الدولة، حيث تم مد مرحلة سداد رسوم الفحص الى يوم 20 أغسطس تسهيلا على المواطنين، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام مساعد.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ لجنة التقنين بعمل بيان أسبوعى يحدد عدد الطلبات الفحص والمعاينة وعدد الطلبات التى قبلت، وقد تم استعراض آخر مستجداد المتعلقة بمنظومة التقنين، حيث وصل عدد طلبات تسديد رسوم الفحص هذا الأسبوع إلى 184 حالة، ووصل عدد الطلبات التى تم فحصها بالفعل هذا الأسبوع 451 حالة من إجمالى 1045 حالة، كما تم قبول عدد 265 طلبا هذا الأسبوع من إجمالى 719 طلبا، كما تمت معاينة 31 طلبا هذا الأسبوع، وتم تسعير 19 هذا الأسبوع .

وشدد المحافظ على اللجنة بضرورة وضع جدول زمنى محدد للانتهاء من تسعير الأراضى، مؤكدا رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على أراضى أملاك الدولة المستردة والتنسيق مع مديرية الأمن لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها، واتخاذ إجراءات وقائية لحماية تلك الأراضى، مؤكدا وضع لافتات على الأراضى لمنع أى تعامل عليها.

كما كرم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الشركات المساهمة فى تجميل ميادين وشوارع المدينة، حيث تم تكريم ٥ شركات التى قامت بتنفيذ جداريات جمالية وتجميل الميادين والكبارى الرئيسية بالإسكندرية، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لجميع الشركات التى شاركت فى تجميل وتطوير الإسكندرية لتظهر بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها.