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محافظ أسيوط يتفقد موقع البرج المائل بحى شرق

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:14 م
محافظ أسيوط يتفقد موقع البرج المائل بحى شرق محافظ أسيوط يتفقد برج مائل بحى شرق
أسيوط - محمود عجمى
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قرر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة أسيوط، بالتنسيق مع مديرية الإسكان لرصد ومعاينة العقار المائل الكائن بمنطقة تقسيم الحقوقين بحى شرق مدينة أسيوط، ومعاينة المنازل المجاورة لتحديد مدى سلامتها إنشائيًا، حفاظًا على أرواح المواطنين، فضلاً عن المتابعة والرصد للعقار ورفع تقرير مفصل عن الواقعة.
 
وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد ورود بلاغ بحدوث ميل لأحد الأبراج السكنية بجوار مستشفى السلامة بمنطقة تقسيم الحقوقين بحى شرق مدينة أسيوط، والمكون من بدروم وأرضى و12 طابق، منهم 6 طوابق مأهولة بالسكان.
 
وعلى الفور، انتقل المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط؛ إلى مكان الحادث يرافقه اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، والمهندس عبد الحكيم عبد اللاه وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وأيمن محروس رئيس حى شرق ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيدية وقوات الحماية المدنية سيارات الإسعاف ووحدات الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، حيث تم فرض كردون حول المنطقة وإخلاء العقار من السكان وفصل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى.
 
وقال المحافظ، إنه سيتم إتخاذ قرار عاجل بشأن العقار عقب تقرير اللجنة المشكلة والمعاينة، لافتًا إلى أن المحافظة لن تسمح بأى خطر يهدد السكان أو العقارات المجاورة، وفى حالة وجود خطورة داهمة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وفى مقدمتها إصدار قرار بهدم العقار أو تخفيف أحمال وفق ما تقرره اللجنة بعد المعاينة، فضلاً عن فرض كردون أمنى على مدار الـ 24ساعة بمحيط العقار وإجراء تحويلات مرورية بالشوارع المحيطة به.
 
وأوضح أيمن محروس رئيس حى شرق، أن العقار به ميل حوالى 10 سنتيمتر، وعلى الفور تم إخلاء العقار من السكان والعقارات المجاورة، وفرض كردون حول المنطقة، وجار معاينة العقار بمعرفة اللجنة التى شكلها المحافظ لمعرفة الإجراءات التى سيتم اتخاذها في هذا الشأن.
 
محافظ اسيوط يتفقد برج مائل بحى شرق (1)
محافظ اسيوط يتفقد برج مائل بحى شرق 

محافظ اسيوط يتفقد برج مائل بحى شرق (2)
محافظ اسيوط يتفقد برج مائل بحى شرق

محافظ اسيوط يتفقد برج مائل بحى شرق (3)
محافظ اسيوط يتفقد برج مائل بحى شرق 

محافظ اسيوط يتفقد برج مائل بحى شرق (9)
محافظ اسيوط يتفقد برج مائل بحى شرق

 


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