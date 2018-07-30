مبتكر جهاز "السباح الخفاش": تكريم الرئيس دفعة قوية فى حياتى

بنى سويف - أيمن لطفى

قال عمرو محمد الشريف الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف "مبتكر جهاز السباح الخفاش" والذى كرمه الرئيس السيسى، أمس الأحد، فى المؤتمر الوطنى السادس للشباب: إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لى، يعد دفعة قوية فى حياتى بشكل عام، وفى طريق تطوير ابتكارى بشكل خاص.



وأضاف عمرو لـ"اليوم السابع"، إن منحى شهادة تقدير وما وجدته من عناية واهتمام من الرئيس بالشباب، يضع على كاهلى مسؤولية جديدة ويلزمنى بمضاعفة ساعات الدراسة وكذلك العمل فى اختراعى ليل نهار لتطويره ليسهم فى خدمة رياضة سباحة ذوى الإعاقة البصرية، ما يعود على الرياضة المصرية بالنفع من خلال حصد السباحين بطولات وتحقيق أرقام قياسية جديدة.

يذكر أن ابتكار جهاز "السباح الخفاش" لمساعدة السباحين المعاقين بصريا، قائما على فكرة رؤية الخفاش فى الظلام من خلال موجات فوق صوتية تخرج من عينيه وتعود على هيئة إشارات ضوئية متدرجة فى الأذن، و الابتكار عبارة عن جهاز يضم ثلاثة مكونات وهى جزء رئيسى يقوم بوظيفة" المنيتور"، ويوضع على حمام السباحة خارج المياه فى مواجهة الحارات، لقراءة موقع السباح فى الحمام وتحويل الموجات إلى إشارات فوق صوتية وإرسالها لأذن السباح بسرعة تصل لأكثر من 400 أمر فى الثانية، وذلك عن طريق الجزء الثانى من مكونات الابتكار وهو جهاز استقبال صغير مثبت فى النظارة التى يرتديها السباح، الجزء الثالث فى الجهاز المبتكر عبارة عن جهاز إرسال رقمى لاسلكى يحمله المدرب ويمنحه فرصة التدخل وتوجيه اللاعب واعطاءه التعليمات والتحذيرات، كما يستخدم المدرب شاشة العرض الموجودة فى الجهاز لمتابعة اقتراب وابتعاد اللاعب داخل الحارة الخاصة به فى حمام السباحة.

وتبلغ تكلفة الابتكار 30 دولارا، وتعود أهميته إلى مرونته فى آليات العمل وقابليته للتطوير واستخدامه فى أغراض تدريبية وتنافسية وتحكيمية والجراسات والتحليلات الحركية للباحثين والمدربين فى مجال سباحة المكفوفين .

وتقدم الطالب المخترع بابتكاره إلى أكاديمية البحث العلمى وحصل على براءة الاختراع برقم 955 سنة 2015، كما منح شهادة تكريم وجائزة مالية فى مسابقة الأبحاث العلمية والإبتكارات بجامعة بنى سويف عام 2015، وتم تكريمه فى المعرض الدولى مصر تخترع بالأوبرا المصرية عام 2017، وحصل على جائزة خاصة وميدالية ذهبية من جمعية المبدعين اللبنانيين بالقاهرة، ومثل جامعة بنى سويف فى نهائيات المؤتمر الدولى "ميدول للخدمات الطلابية أحد مشروعات "تمبس الأوربية الدولية " والمقام بجامعة الأميرة سمية بعمان عاصمة الأردن 2015 "، وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية كأفضل جهاز ابتكارى فى المسابقة العلمية للابتكار بجامعة المنوفية بحضور 26 جامعة عام 2016 ) ، ثم شارك ضمن وفد يضم 12 مخترعا شابا وأساتذة جامعات، رشحتهم أكاديمية البحث العلمى، فى معرض جنيف الدولى رقم 46، كما منح الطالب الميدالية البرونزية ودبلومة جنيف، ودبلومة فخرية من الاتحاد الفيدرالى للمخترعين الفرنسيين، وميدالية ذهبية خلال حفل الجمعية المصرية السويسرية و الجالية المصرية بسفارة جنيف نظرا لتتمثيله المشرف لمصر فى مجال الابتكار الرياضى.