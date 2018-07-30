لطلاب المرحلة الثالثة علمى.. تعرف على الأماكن الخالية فى الكليات والمعاهد

ينشر "اليوم السابع"، الكليات والمعاهد التى بها أماكن خالية لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق "علمى" بعد إعلان نتيحة المرحلة الثانية اليوم من قبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

الأماكن المتاحة لطلبة علمى:-

نوعية موسيقيه جامعة دمياط

الفني للفنادق المطرية

خدمه اجتماعيه أسوان

خدمة اجتماعيه انتساب موجه أسوان

ك.ت. فني صناعى أسوان

نوعية فنيه اسيوط

الفني التجارى بالمحله الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

ش.مطاعم فني سياحة إسكندرية

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

تربية رياضيه بنين بور سعيد

نوعية موسيقيه قنا

آداب انتساب موجه الإسكندرية

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

العالي سياحة وفنادق الغردقة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه الزقازيق

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية ش. تربية موسيقية بالنوبارية ج دمنهور

تربية نوعية بفرع مطروح ج الإسكندرية

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

آداب انتساب موجه حلوان

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية

المعهد العالى للغات بأسوان

معهد المنيا العالى للغات

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

حقوق انتساب موجه حلوان

تربية نوعية فنية اسوان

نوعية فنيه جامعة دمياط

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

تربية نوعية ش. تربية فنية بالنوبارية ج دمنهور

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

نوعية فنيه المنصورة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

تربية رياضية بنات سوهاج

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)

نوعية فنيه بورسعيد

تربية رياضيه / بنات أسيوط

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

تربية ابتدائي جامعة دمياط

تربية رياضيه / بنات بورسعيد

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

العالي ترميم الآثار بأبي قير

تربية رياضيه بنين كفر الشيخ

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

تربية ابتدائي العريش

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

آداب انتساب موجه دمنهور

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

رياض الأطفال ج الإسكندرية فرع مطروح

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

تربية رياضيه بنين جامعة دمياط

كلية دار العلوم أسوان

كلية دار العلوم انتساب موجه أسوان

كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

تربية رياضية بنات الفيوم

نوعية فنيه طنطا

دار العلوم انتساب موجه ج القاهره

آداب العريش

كلية التربية الرياضية بالعريش بنات

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج

نوعية موسيقيه كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي خدمه اجتماعيه بور سعيد

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان

تربية رياضية بنين أسوان

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب

ع.دولى إعلام مدينة الشروق

تربية/ رياضة العريش

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

ك.ت. فني صناعى سوهاج

تربية رياضيه بنين اسيوط

نوعية موسيقيه اشمون

كلية العلوم الزراعيه البيئيه بالعريش

كلية التربية الرياضية بالعريش بنين

تربية ش.طفولة العريش

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني للفنادق بور سعيد

معهد فنى صحى رياضة ج جنوب الوادى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

تربية رياضيه بنين بني سويف

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول

ك.ت. فني صناعى شبرا

كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

تربية رياضيه بنين حلوان

تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى

ك.ت. فني صناعى الصحافه

تربية ابتدائي اسوان

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

الفني لترميم الآثار بالأقصر

تربية موسيقيه حلوان

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية

كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش

تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة

تربية ش.رياض أطفال ج دمياط طالبات

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات

الفني التجارى بالزقازيق

زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس

تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة

ع.كندى تكنو.إعلام ت.خامس

نوعية موسيقيه المنيا

اداب انتساب موجه كفر الشيخ

خدمه اجتماعيه حلوان

تربية رياضيه بنات شبين الكوم

تربية نوعية موسيقية إسكندرية

تربية رياضيه بنات الإسكندرية

تربية/رياضة الإسماعيلية

معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية رياضية /بنات قنا

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات

معهد فني صحى رياضة إسماعيلية

تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح

العالي للغات 6 اكتوبر

معهد فني تمريض القاهره

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضيه بنين المنيا

العالي للغات بمصر جديده

تربية طفولة الغردقة

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج الاسكندرية فرع مطروح

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

سياحة وفنادق جامعة السادات

تربية العريش

خدمه اجتماعيه أسيوط

تربية/رياضه جامعة دمياط

البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس

نوعية جيزة

تربية/رياضه جامعة السويس

تربية رياضيه بنين المنصورة

كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس

تربية نوعية أسوان

كلية البنات آداب عين شمس

سياحه وفنادق الإسماعيليه ج قناة السويس

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ

تربية رياضيه بنين طنطا

نوعية موسيقيه طنطا

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف

كلية السياحة والفنادق بنى سويف

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

تربية رياضيه بنين جامعة السادات

نوعية فنيه اشمون

كلية التربية الفنية ج المنيا

المعهد الكندى العالى للإدارة 6 اكتوبر

سياحه وفنادق الأقصر

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية ج دمنهور

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب

دار العلوم المنيا

تربية رياضيه / بنات المنيا

اداب انتساب موجه المنصورة

تربية رياضية بنين بنها

تربية رياضيه / بنات جامعة السادات

معهد فنى تمريض حلوان

ك.ت. فني صناعى قنا

حقوق شبين الكوم ج منوفية

تربية ابتدائي الإسماعيليه

معهد فني تمريض أورام القاهرة

نوعية بور سعيد

نوعية موسيقيه أسيوط

كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس بالاسماعيلية

نوعية جامعة دمياط

حقوق أسوان

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

دار العلوم الفيوم

تربية طفوله جامعة السويس

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

كلية بنات شعبة طفولة عين شمس

معهد فني تمريض عين شمس

تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

نوعية عباسية

حقوق عين شمس

معهد فني صحى رياضة أسيوط

تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

ك.ت. فني صناعى قويسنا

اداب فرع الوادى الجديد

نوعية فنيه جيزة

تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان

تربية ابتدائى فرع وادى جديد

تربية اسوان/رياضة

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب

معهد فنى تمريض اسوان

حقوق حلوان

آداب حلوان

آداب سوهاج

تربية/رياضة أسيوط

تربية ابتدائي سوهاج

تربية قنا/رياضة ج.الوادى

تربية سوهاج/رياضة

تربية/رياضة فرع الوادى الجديد

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت

اداب الإسكندرية

تربية رياضيه بنين الإسكندرية

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر

تربية ابتدائي قنا ج الوادي

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية

حقوق القاهرة

دار العلوم ج القاهره

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

آداب دمنهور

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف

حقوق سوهاج

نوعية قنا

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموة

آداب قنا ج جنوب الوادى

تربية رياضيه بنين شبين الكوم

تربية/ رياضه بنى سويف

تربية/ رياضه المنيا

حقوق الإسكندرية

نوعية فنيه الإسكندرية

ك.ت. فني صناعى إسكندرية

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

زراعه أسيوط

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات

ك.ت. فني صناعى المطريه

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

زراعة قنا ج جنوب الوادي

اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

معهد فني صحى رياضه بور سعيد

معهد فني صحى رياضه سوهاج

تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ

حقوق قنا جنوب الوادي

تربية رياضية بنات المنصورة

آداب الفيوم

تربية اسوان

معهد فني صحى رياضه امبابة

اداب عين شمس

تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات

تربية طفوله سوهاج طالبات

حقوق المنصوره

معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس

الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس

نوعية الفيوم

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب

زراعه الفيوم

معهد فني تمريض الإسماعيلية

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

نوعية المنصورة

آداب المنصورة

حقوق طنطا

ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

تربية طفولة أسوان

آداب أسوان

تربية رياضيه / بنات طنطا

تجارة انتساب موجة جامعة السادات

تربية جامعة دمياط

تربية طفولة فرع الوادى جديد

آداب طنطا

حقوق جامعة السادات

نوعية أسيوط

حقوق أسيوط

آداب أسيوط

تربية ابتدائي بورسعيد

كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق

كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق

آداب دمياط

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات

نوعية موسيقيه الزقازيق

آداب الزقازيق

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات

زراعه الزقازيق

حقوق الزقازيق

نوعية فنيه الزقازيق

تربية طفولة الإسماعيليه

زراعة شبين الكوم ج المنوفية

تجاره انتساب موجه كفر الشيخ

نوعية اشمون

كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان

سياحه وفنادق الفيوم

زراعه الزقازيق/رياضة

زراعه المنوفية/رياضة

زراعه قناة السويس/رياضة

زراعه الفيوم/رياضة

زراعه بنها/رياضة

تربية رياضيه بنين الزقازيق

رياضيه بنات الزقازيق

اداب كفر الشيخ

زراعه كفر الشيخ

نوعية فنيه كفر الشيخ

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

تجاره انتساب موجه طنطا

تجاره انتساب موجه أسيوط

تجاره انتساب موجه سوهاج

تجاره انتساب موجه دمنهور

تجاره انتساب موجه قاهره

تجاره انتساب موجه عين شمس

تجاره انتساب موجه الزقازيق

تجاره انتساب موجه بنى سويف

تجاره انتساب موجه جامعة بورسعيد

تجاره انتساب م. بنها

تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس

تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية

تجاره انتساب موجه حلوان

اداب شبين الكوم ج المنوفية

زراعه مشتهر

حقوق بنها

نوعية بنها

سياحه وفنادق المنصورة

اداب بنها

حقوق بورسعيد

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس

اقتصاد منزلى حلوان

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات

اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية

اداب انتساب موجه الإسماعيلية

حقوق الفيوم

اداب انتساب موجه القاهره

اداب انتساب موجه المنيا

سياحة وفنادق فرع مطروح ج. الاسكندرية

تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة

حقوق دمياط

تربية ابتدائي جامعة السويس

اداب المنيا

زراعه المنيا

سياحة وفنادق المنيا

زراعه سوهاج

التربية للطفولة المبكرة ج القاهرة

رياض أطفال الإسكندريه طالبات

تجاره انتساب موجة جامعة السويس

تربية ابتدائي بنى سويف

حقوق بنى سويف

اداب بنى سويف

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان

كلية آداب بورسعيد

الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان

تربية رياضية بنين سوهاج

نوعية موسيقية بفرع مطروح ج الاسكندرية

زراعه فرع الوادي الجديد

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

تجارة انتساب موجه اسوان

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم الادارية بالمحلة الكبرى

اداب انتساب موجه بورسعيد

كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

تربية رياضيه / بنات بني سويف

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية أسيوط بمصرفات

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه اجتماعية أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه اجتماعية القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه اجتماعية اسوان

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

نوعية فنية بفرع مطروح ج الاسكندرية

العالي خدمه اجتماعيه بنها

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي

اداب انتساب موجه طنطا

اداب انتساب موجه سوهاج

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه اسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بنى سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة

اداب انتساب موجه عين شمس

اداب انتساب موجه الزقازيق

اداب انتساب موجه بنى سويف

اداب انتساب موجه بنها

اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

حقوق انتساب م بنها

تربية نوعية بنها شعبة موسيقية

المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط

تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه

خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

العالي خدمه اجتماعية سوهاج

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

تربية ش موسيقية الإسماعيلية

تربيه شعبة تربية فنيه جامعة السويس

الفني للفنادق قنا

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى ببنى سويف

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى بدمنهور

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بقنا

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

الفني التجارى بالعريش

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المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

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العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

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معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

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الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس

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معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطرية

الفني التجارى بالإسكندرية

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببور سعيد

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس

نظم معلومات ادارية قطاميه

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة نظم)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة ادارة)

اداب انتساب موجه الفيوم

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات

خدمه اجتماعيه الفيوم

تربية نوعية موسيقية اسوان

حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي

نوعية فنيه عباسية

نوعية موسيقيه عباسية

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

حقوق انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية

نوعية موسيقيه جيزه

نوعية فنيه قنا

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(مالية)

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية