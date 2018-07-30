لطلاب المرحلة الثالثة أدبى.. تعرف على الأماكن الخالية بالكليات والمعاهد

وائل ربيعى – سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع"، الكليات والمعاهد التى بها أماكن خالية لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق "أدبى" بعد إعلان نتيحة المرحلة الثانية اليوم من قبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

الأماكن المتاحة لطلاب القسم الأدبى:-

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)

تربية نوعية فنية اسوان

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

نوعية فنية بفرع مطروح ج الاسكندرية

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

الفني التجارى بقويسنا

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي سياحة وفنادق الغردقة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

التربية النوعية بمنية النصر شعبة التربية الموسيقية

كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

تربية رياضية بنات اسوان

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

نوعية فنيه جامعة دمياط

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

الفني التجارى بالمنصوره

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

نوعية فنيه الفيوم

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط

نوعية موسيقيه جامعة دمياط

الفني التجارى باسوان

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

الفني التجارى بسوهاج

الفني للفنادق قنا

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

تربية رياضيه / بنات بورسعيد

كلية التربية الفنية ج المنيا

فنون جميله فنون ج الاسكندريه

نوعية موسيقيه المنصوره

المعهد العالى للغات بأسوان

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

الفني التجارى ببور سعيد

تربية رياضيه بنين جامعة دمياط

فنون جميله فنون حلوان

تربية نوعية موسيقية اسوان

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

كلية التربية الرياضية بنات ج قناة السويس بالاسماعيلية

نوعية فنيه بورسعيد

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

فنون جميله فنون الاقصر

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

نظم معلومات ادارية قطاميه

تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

تربية نوعية ش. تربية موسيقية بالنوبارية ج دمنهور

كلية التربية الرياضية فرع مطروح جامعة الاسكندرية بنين

تربية رياضيه بنين بور سعيد

نوعية موسيقيه بور سعيد

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

كلية التربية الرياضية بالعريش بنات

نوعية موسيقيه طنطا

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

نوعية موسيقيه جيزه

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بدمنهور

تربية ش موسيقية الاسماعيلية

المعهد العالي للغات بالمنصورة

نوعية فنيه جيزة

نوعية فنيه اسيوط

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

تربية رياضية بنات سوهاج

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

كلية التربية الرياضية بالعريش بنين

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الفني للفنادق بور سعيد

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

نوعية فنيه اشمون

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

كلية دار العلوم انتساب موجه اسوان

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

تربية رياضية /بنات قنا

نوعية موسيقيه عباسيه

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

الفني التجارى بشبرا

تربية رياضيه / بنات اسيوط

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

نوعية موسيقيه اشمون

تربية نوعية بنها شعبة موسيقية

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

تربية رياضيه / بنات بني سويف

تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

تربية نوعية بفرع مطروح ج الاسكندرية

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية رياضيه بنين جامعة السادات

تربية رياضيه / بنات جامعة السادات

تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي للغات 6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الفني التجارى ببنى سويف

تربية نوعية ش. تربية فنية بالنوبارية ج دمنهور

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنات الفيوم

الفني للفنادق المطريه

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

نوعية موسيقيه اسيوط

كلية السياحة والفنادق بنى سويف

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

نوعية فنيه المنصوره

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان

تربية موسيقيه حلوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

نوعية فنيه قنا

نوعية فنيه الاسكندريه

تربية رياضيه بنين حلوان

تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان

تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس بالاسماعيلية

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

تربية رياضيه بنين بني سويف

نوعية فنيه كفر الشيخ

الفني للفنادق الاسكندريه

تربية رياضيه بنين المنيا

العالي خدمه اجتماعيه بنها

تربية طفولة الغردقة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

نوعية فنيه الزقازيق

نوعية موسيقيه الزقازيق

الفني التجارى بالزقازيق

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

تربية رياضيه بنين الزقازيق

رياضيه بنات الزقازيق

سياحه وفنادق الفيوم

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

تربية رياضية بنين بنها

نوعية اشمون

خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم

معهد المنيا العالى للغات

سياحة وفنادق جامعة السادات

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة

العالي للغات بمصر جديده

العالي ترميم الآثار بأبي قير

تربية رياضيه / بنات المنيا

فنون جميله فنون المنيا

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه اسيوط

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه المنصوره

تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

دار العلوم المنيا

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

سياحه وفنادق الاقصر

تربية رياضيه بنين اسيوط

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

تربية طفولة أسوان

تربية رياضية بنين اسوان

نوعية فنيه طنطا

كلية دار العلوم اسوان

نوعية جامعة دمياط

تربية رياضيه بنين طنطا

تربية رياضيه / بنات طنطا

حقوق جامعة السادات

حقوق انتساب موجه جامعة السادات

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

حقوق انتساب موجه اسوان

دار العلوم انتساب موجه المنيا

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف/انتساب موجه

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بالروضه

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تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي

تربية رياضيه بنين كفر الشيخ

خدمه اجتماعيه الفيوم

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تربية ابتدائي اسوان

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية نوعية موسيقية اسكندرية

تربية رياضيه بنين الاسكندريه

تربية رياضيه بنات الاسكندريه

تربية رياضيه بنين شبين الكوم

خدمه اجتماعيه اسوان

تربية رياضيه بنين المنصوره

خدمه اجتماعيه اسيوط

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية اسوان

تربية ابتدائى فرع وادى جديد

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

تربية رياضية بنين سوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

الفني التجارى بطنطا

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

تربيه شعبة تربية فنيه جامعة السويس

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

المعهد العالي للعلوم الادارية بالمحلة الكبرى

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

نوعية موسيقية بفرع مطروح ج الاسكندرية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالعريش

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى بدمياط