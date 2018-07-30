كراكيب تتالق علي المسرح الروماني في مهرجان الأوبرا الصيفي

الإسكندرية- هناء أبو العز

أحيا فريق كراكيب السكندري حفل مساء الأحد 29 يوليو علي المسرح الروماني في كوم الدكة بالاسكندرية ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وهي تعد المشاركة الأولي لكراكيب في المهرجان قدموا خلاله مجموعة من أغانيهم هي عالم غريب، اسألي، احلامي علي قدي ، هي الحياه تتعاش ، فيلسوفة ، مهاجر ، عندي كرش ، شاركني الحياه ، الصلاه علي النبي، بالاضافة باقة من اشهر الأغاني التي تفاعل معها الجمهور هي شفت الحليوة ، مصر ياما يا بهيه واختتموا ااحفل باغنية روق بالك .