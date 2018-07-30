قبرص: نواصل جهودنا من أجل التوصل لتسوية عادلة لحل الأزمة القبرصية

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صرحت نائبة المتحدث باسم الحكومة القبرصية كلياليا فاسيليو، اليوم الاثنين، أن الجانب القبرصى اليونانى يواصل جهوده من أجل التوصل إلى تسوية مشرفة وعادلة وقابلة للاستمرار للمشكلة القبرصية.

وقالت فاسيليو - حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية - :" إننا نعمل بشكل مسؤول لإنهاء الاحتلال وتحقيق وحدة الدولة وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع القبارصة"، مشددة على أنه :" لا يمكننا أن نهدأ طالما كان خطر التتريك الكامل والنهائى للجزء الشمالى المحتل لبلدنا موجودا ".

وتابعت قائلة : "إن الجانب القبرصى اليونانى مستعد للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات بإرادة جيدة وحقيقية، ومواصلة الجهود من حيث توقفت المفاوضات السابقة فى كران مونتانا، وفقا لإطار المعايير التى طرحها الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك قرارات الأمم المتحدة وقيم ومبادئ الاتحاد الأوروبى والمكتسبات الأوروبية".

وأشارت فاسيليو إلى أن رئيس القبرصى نيكوس أنستاسياديس أعاد التأكيد على هذا الموقف خلال الاجتماع الذى عقده فى 23 يوليو الماضى مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جين هول لوت.

وأضافت نائبة المتحدث باسم الحكومة القبرصية أن هدفنا هو ألا يكون فى قبرص قوات احتلال وضمانات وحقوق للتدخل، مضيفة أن الهدف أيضا هو أن تكون قبرص حرة ومستقلة وذات سيادة ويتمتع شعبها بحالة من الأمن والتعاون الجيد والرفاهية.

تجدر الإشارة إلى أن قبرص لا تزال مقسمة منذ الغزو التركى للجزيرة عام 1974 ، حيث فشلت العديد من المحادثات التى تدعمها الأمم المتحدة بهدف إعادة توحيد الجزيرة تحت سقف اتحادى فى تحقيق أى نتائج حتى الآن، وكانت الجولة الأخيرة من محادثات السلام قد جرت فى يوليو الماضى فى منتجع كران مونتانا فى سويسرا.