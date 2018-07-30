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فيديو.. التعليم العالى: مبادرة الرئيس خفضت مرضى قوائم الانتظار من 12 ألف لـ7 آلاف

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:28 م
فيديو.. التعليم العالى: مبادرة الرئيس خفضت مرضى قوائم الانتظار من 12 ألف لـ7 آلاف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إنه يتلقى تقريرا يومياً بشأن أعداد المرضى الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات الجامعية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار.

وأكد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج  "على مسؤوليتى"، على قناة "صدى البلد"، أن أعداد المرضى المدرجين على قوائم الانتظار بكافة المستشفيات انخفض من 12 ألف مريض إلى أقل من 7 آلاف.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من علاج المرضى كافة المدرجين على قوائم الانتظار خلال 4 شهور.


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وزير التعليم العالى

قوائم الانتظار

احمد موسى

الرئيس السيسى




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