فيديو.. إسرائيل تواجه رقصة "كيكى" بغرامات بعد انتشارها بين مجندات الجيش

كتب – محمود محيى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطات الأمنية فى إسرائيل بدأت فى مواجهة انتشار تحدى رقصة "كيكى" الشهيرة خاصة بعد ظهور إعلانين لشركتى أزياء شهيرتين لتشجيع التحدى الخطير، بالإضافة لانتشارها وسط مجندات جيش الاحتلال.

ככה עושים את זה מקורי.. @orin_julie A post shared by חיילים מצייצים (@idftweets) on Jul 28, 2018 at 10:47am PDT

وقال موقع "ماكور" الإخبارى الإسرائيلى، إن تحدى كيكى الذى انتشر فى العالم وصل إلى إسرائيل وبدأ يثير قلق السلطة الأمنية للأمان على الطرق لما يحمله من خطر على مقلديه وعلى محيطهم.



مجندة اسرائيلية ترقص كيكي

وتوجهات سلطات المرور الإسرائيلية إلى شركتين إسرائيليين معنيتين بالأزياء الشبابية بطلب عاجل لإزالة إعلانين مستوحيين من التحدى خشية من تقليد الشباب له، واستجابت الشركتان لطلب السلطة الوطنية فأزالت واحدة الإعلان، والثانية حجبت المكونات غير الآمنة منه.

وقصة التحدى الذى بات يؤرق العالم ودول المنطقة خاصة، تعود إلى أغنية لمغنى الراب الكندى دريك، كان أهداها لحبيبته فى السابق، فقام الكوميدى "شيجى" بالتهكم على الأغنية، لتصبح تحديا يخوضه الشباب حول العالم.



تحدى كيكى فى اسرائيل

والتحدى يقضى بالرقص أمام الباب الأمامى للسيارة أثناء سيرها، على وقع نغمات الأغنية، وقد أقدم مشاهير عرب على تقليد التحدى فسببوا فى انتشار الظاهرة وانتشار الحوادث جرّاء التحدي.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية إلى أن السلطات فى مصر والسلطة والفلسطينية والإمارات توعدوا بفرض الغرامات والسجن على كل من يقلد التحدى الخطير.