video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 07:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فساد الإدارة الهندسية وراء إقالة محافظ الشرقية لرئيس مدينة أولاد صقر

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:00 ص
فساد الإدارة الهندسية وراء إقالة محافظ الشرقية لرئيس مدينة أولاد صقر محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

"فساد الإدارة الهندسية و ترك الختم  بحوزة موظفي المجلس للتلاعب به" كانت هي من ابرز أسباب وراء  قرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، باستبعاد  " أ.أ " من منصبة كرئيس لمدينة أولاد صقر، تمهيدا للتحقيق معه بمعرفة الجهات الرقابية.

وكانت البداية بمقطع فيديو منشور علي مواقع التواصل الاجتماعي لموظف بالإدارة الهندسية يوضح إبتزازة لأحد المواطنين  بدفع رشوة مقابل رخصة بناء برج سكني ، مصحوب ببلاغات للأموال العامة عن وقائع فساد الإدارة الهندسية ،  والتي تجري تحقيقا فيها الجهات الرقابية.

وقال اللواء خالد سعيد  محافظ الشرقية ، لـ " اليوم السابع " ، أن لجان المرور و المتابعة  الموجهة من الديوان العام للتفتيش علي داوين المراكز ، و كذلك لجان وزارة التنمية المحلية ، رصدا  إهمالا و تقاعسا شديدا في أولاد صقر مما استوجب استبعاد رئيس المدينة ، و التي من أبرزها  تركة الأختام للسكرتير و للموظفين ، والذين يوقعون علي موافقات و مستندات هامة دون علمه، وكذلك غياب الموظفين وانقطاع الكثير منهم عن العمل و توقيع  أحدهم للثاني بطريقة " الفورمة "  .

و أشار أنه تم رصد عدد كبير من مخالفات البناء و التقاعس عن إزالتها فور تلقي بلاغات البناء و  الإهمال في شكاوي المواطنين وتعطيل مصالحهم ، و ضعف نسب انجاز المشروعات القومية الجارية إنشاءها بسبب ضعف الإشراف عليها و متابعتها المستمرة.

و يجدر بالإشارة هذا أن جهات الرقابية  كشفت في بيان لها قبل أيام   تفاصيل احدي وقائع الفساد للإدارة و التي تعود قبل سنوات و  تلخصت في قيام موظفين مسئولىن مجلس  المدينة بالتواطؤ مع أحد المواطنين لمخالفته رخصة البناء الصادرة له وبناء محطة وقود تمويل سيارات وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكد صحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يتابع الموقف النهائى لمحطتى مياه مشتول وأبو كبير

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اولاد صقر

فساد الادارة الهندسية




لا تفوتك
تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

تعرف على موعد حصول هواتف سامسونج المختلفة على أندرويد أوريو

تعرف على موعد حصول هواتف سامسونج المختلفة على أندرويد أوريو

ماجواير يهرب من ضغوط حرب مانشستر يونايتد وليستر سيتى بعطلة ساخنة

ماجواير يهرب من ضغوط حرب مانشستر يونايتد وليستر سيتى بعطلة ساخنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة