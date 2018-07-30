فساد الإدارة الهندسية وراء إقالة محافظ الشرقية لرئيس مدينة أولاد صقر

الشرقية – إيمان مهنى

"فساد الإدارة الهندسية و ترك الختم بحوزة موظفي المجلس للتلاعب به" كانت هي من ابرز أسباب وراء قرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، باستبعاد " أ.أ " من منصبة كرئيس لمدينة أولاد صقر، تمهيدا للتحقيق معه بمعرفة الجهات الرقابية.

وكانت البداية بمقطع فيديو منشور علي مواقع التواصل الاجتماعي لموظف بالإدارة الهندسية يوضح إبتزازة لأحد المواطنين بدفع رشوة مقابل رخصة بناء برج سكني ، مصحوب ببلاغات للأموال العامة عن وقائع فساد الإدارة الهندسية ، والتي تجري تحقيقا فيها الجهات الرقابية.

وقال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، لـ " اليوم السابع " ، أن لجان المرور و المتابعة الموجهة من الديوان العام للتفتيش علي داوين المراكز ، و كذلك لجان وزارة التنمية المحلية ، رصدا إهمالا و تقاعسا شديدا في أولاد صقر مما استوجب استبعاد رئيس المدينة ، و التي من أبرزها تركة الأختام للسكرتير و للموظفين ، والذين يوقعون علي موافقات و مستندات هامة دون علمه، وكذلك غياب الموظفين وانقطاع الكثير منهم عن العمل و توقيع أحدهم للثاني بطريقة " الفورمة " .

و أشار أنه تم رصد عدد كبير من مخالفات البناء و التقاعس عن إزالتها فور تلقي بلاغات البناء و الإهمال في شكاوي المواطنين وتعطيل مصالحهم ، و ضعف نسب انجاز المشروعات القومية الجارية إنشاءها بسبب ضعف الإشراف عليها و متابعتها المستمرة.

و يجدر بالإشارة هذا أن جهات الرقابية كشفت في بيان لها قبل أيام تفاصيل احدي وقائع الفساد للإدارة و التي تعود قبل سنوات و تلخصت في قيام موظفين مسئولىن مجلس المدينة بالتواطؤ مع أحد المواطنين لمخالفته رخصة البناء الصادرة له وبناء محطة وقود تمويل سيارات وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكد صحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.