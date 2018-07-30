فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بأول مدرسة لتكنولوجيا الميكاترونيك بمدينة بدر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد وشروط تقديم الطلاب للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر (اتعلم .. اتقدم .. اشتغل)، وذلك في إطار أهداف مبادرة صناع مصر التى تنطلق برعاية وتوجيه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

‎وأشار الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني أن تخصص الميكاترونيات هو التخصص الذي يفتح الباب للعمل في المصانع الكبري وهو الأحدث دوليًا في مجال الصناعات الحديثة، حيث يعمل علي تأهيل الفنيين في التشغيل والتحكم بجميع خطوط الإنتاج الحديثة، وحتي يتم تخريج فني ميكاترونيات محترف يجب دراسة مجالات متخصصة منها، علي سبيل المثال: (الكهرباء، والميكانيكا، والإلكترونيات)، مضيفًا أن برنامج التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدرسة بدر يمنح الخريجين الفرصة للحصول علي شهادات في هندسة الميكاترونيات لعدة مستويات ذات اعتماد دولي، وذلك لتأهيل الخريج للعمل علي أحدث خطوط الإنتاج والمعدات الثقيلة الأوتوماتيكية، وتفتح له مجال الدخول في برمجة نظم التحكم الآلي.

‎وأعلنت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر تعد الأولي من نوعها وتتميز بالاعتماد من شركتين صناعيتين رائدتين في مجال الصناعات الكهربائية، بحيث تضمن للدارسين فرص تدريب عملي خلال سنوات الدراسة علي أعلى مستوى، والذى بدوره يكسبهم جدارات فنية ضرورية لحصولهم علي الشهادات المهنية الدولية، مما يتيح للطلاب العمل، والتعلم في نفس الوقت بداية من السنة الأولي للدراسة، كما تشارك هاتان الشركتان في توكيد الجودة بالمدرسة الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات – "ناس" وهي المؤسسة الرائدة في مجال التدريب المهني لتضمن للطلاب منظومة تعليمية ذات جودة عالية لضمان حصول المدرسة والخريجين علي الاعتماد الدولي.

‎وتابعت عز أن المنهج الدراسي في مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات ببدر يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية، والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات، مشيرة إلي أن هناك مجموعة من المميزات لطلبة المدرسة منها: مكافآت مالية أثناء فترات التدريب العملي، ومنح دراسية للطلبة المتفوقين، وأيضًا فرص تعيين في الشركات بعد التخرج، ويتم فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر في خلال الفترة من 5/8/2018 حتى 16/8/2018، وفقًا للشروط الآتية: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي السابق 2017/2018 بمجموع كلي لا يقل عن 220 درجة (فقط مائتان وعشرون درجة)، وأن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكون الطالب لائقًا من الناحية الصحية، والبدنية وفقًا للشروط المقررة، وطبقًا للاستمارة التي يتم استيفاؤها من قبل الطالب، كما يشترط أن يجتاز الطالب الاختبارات التي تعقد للقبول بالمدرسة.

‎وأوضحت عز أنه يفضل التقديم للمقيمين في مدينة بدر، والشروق، والعاشر من رمضان، والعبور، وما يجاورهم من مدن: بلبيس، والسلام ومجاوراتها، كما يتم ملء استمارة طلب الالتحاق، وتحضير الملف وتسليمه بالمدرسة في الفترة من 5 أغسطس إلي 16 أغسطس 2018 بمقر المدرسة من الساعة 9 صباحًا حتي الساعة 12 ظهرًا، عدا أيام الجمعة والسبت، ويجب علي المتقدم الحضور بهذه المستندات في ملف خاص وتقديمه مع استمارة طلب الالتحاق مستوفاة، ومرفقًا بها المستندات المطلوبة علي النحو التالي: عدد (8) صورة شخصية حديثة، وصورة من الشهادة الإعدادية العامة الحديثة، وشهادة ميلاد الرقم القومي، بالإضافة إلي صورة من بطاقة ولي الأمر، وطلب الالتحاق بعد استيفائه، وشهادة طبية.

وأضافت عز أنه سوف يتم عقد مقابلات شخصية للطلاب الذين سيتم اختيارهم بناًء على قائمة الترشيح المقدمة، ويتم إجراء اختبارات تقييم للطلبة في اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والقدرات الشخصية، وتتم عملية تقييم الطلاب تحت إشراف وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني.