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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:50 م
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غادة والى: اليوم مغادرة مقدمة بعثة حج وزارة التضامن

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:44 م
غادة والى: اليوم مغادرة مقدمة بعثة حج وزارة التضامن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه اليوم الاثنين، تغادر مقدمة البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعى إلى الأراضى السعودية استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تتوجه مقدمة البعثة إلى المدينة المنورة استعدادا لاستقبال أول أفواج حجاج الجمعيات والذى ستبدأ رحلاتهم يوم الخميس 2 أغسطس إلى المدينة المنورة. 
 
وتضم مقدمة البعثة عدد من كبار مسئولى بالوزارة، وتقوم على إعداد المقر الإدارى للبعثة والانتهاء من الإجراءات الخاصة بتصاريح أمن المطار بالإضافة إلى تجهيز الخدمات والفنادق التى تم التعاقد عليها مع الجانب السعودى، كما تقوم البعثة بمراجعة المخيمات بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، واستلامها عقب الانتهاء من تجهيزها من طرف السلطات السعودية استعدادا لخدمة 12 ألف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية بخلاف 445 حاج منضمين من حصة الهيئات والوزارات.
 
 
وتبدأ البعثة عملها فور وصولها للمدينة باستقبال أول أفواج الحجاج التابعين للجمعيات وتسكينهم على أن تتوالى رحلات الحجيج للمدينة المنورة حتى 9 أغسطس كما تغادر أولى رحلات أفواج الحجاج إلى مطار جده اعتبارا من 8 أغسطس.
 
 

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