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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:52 م
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عاطل وراء سرقات المساكن بمصر القديمة ويعترف: نفذت 5 جرائم

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:26 م
عاطل وراء سرقات المساكن بمصر القديمة ويعترف: نفذت 5 جرائم سرقه مساكن - أرشيفية
كتب أحمد حربى
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كشفت مباحث قسم شرطة مصر القديمة، لغز تعدد سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" بالمنطقة، حيث تبين أن عاطل وراء ارتكابها، واعترف بجرائمه.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها أن إسلام .س.س.م. 24 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 11364 لسنة 2014م مصر القديمة  " مخدرات " يزاول نشاطاً إجرامياً فى مجال ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب " التسلق " وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

بإعداد الأكمنة تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب منها سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج , مبلغ مالي 2000 جنية , ساعة يد رجالي من داخل مسكن خالد .ع.ج. 27 سنة ووالمحرر بشأنها محضر بتلك الواقعة ، وسرقة هاتف محمول , مبلغ مالي 2000 جنية , خاتم وانسيال ذهب من داخل مسكن أسامة.م.ا.م.  24 سنة سائق والمحرر بشأنها محضر وسرقة هاتفان محمول , مبلغ مالي 4000 جنية , تاب من داخل مسكن مصطفي .س.ب.ع. 32 سنة موظف وأيضا سرقة هاتفان محمول , مبلغ مالي 1500 جنية , شاشة تلفزيون 42 بوصة من داخل مسكن سعاد .ر.ا. 37 سنة ربة منزل .

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات عدا شاشة التلفزيون المستولي عليها من المجني عليها الأخيرة لدي عميله " سيئ النية " محمود .س.م.ع. 27 سنة صاحب محل بقاله، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، فتحرر ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة التحقيق.


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