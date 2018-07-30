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ضحايا تعذيب زوجة الأب فى الصف: "قيدتنا بالسلاسل وحرمتنا من الطعام"

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:38 ص
ضحايا تعذيب زوجة الأب فى الصف: "قيدتنا بالسلاسل وحرمتنا من الطعام" جريمة تعذيب الأطفال-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استمعت نيابة الصف بجنوب الجيزة لأقوال الأطفال الأربعة الذين تعرضوا للضرب والتعذيب على يد زوجة والدهم المتوفى، عقب استقرار حالتهم الصحية.
 
وأكد الأطفال فى أقوالهم أمام النيابة، اعتداء المتهمة عليهم بالضرب والتعذيب لفترات طويلة ومنع الطعام عنهم، وقررت عرضهم على الطب الشرعى الثلاثاء المقبل والموافق 31 يوليو، للكشف عليهم وبيان ما بهم من إصابات.
 
وقال الأطفال المجني عليهم وهم بنتين وولدين أثناء الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة، أن زوجة أبيهم حبستهم داخل غرفة مظلمة بالمنزل، وتناوبت الاعتداء عليهم بالضرب مستخدمًة عصى وخراطيم، بعدما قيدت أيديهم بالسلاسل الحديدية، ومنعت عنهم الطعام، وأنهم ظلوا يصرخون ويتوسلون لها للتوقف عن الاعتداء عليهم، ولكن دون جدوى.
 
وتابع الأطفال مؤكدين ما سبق وكشفت عنه التحقيقات، أن شقيق والدهم هو الذى اكتشف واقعة احتجازهم داخل غرفة بالمنزل، حينما توجه لاصطحابهم للإقامة مع أفراد اسرتهم من جهة والدهم المتوفى، بعدما سمع صراخهم، وحينما فتح باب الغرفة عنوة، وجدهم معلقين من أيديهم بالسلاسل الحديدية وعليهم اثار تعذيب.
 
 وكانت مناظرة النيابة العامة لـ4 أطفال الذين تعرضوا للتعذيب على يد زوجة والدهم، كشفت وجود آثار تعذيب على أجسادهم فضلًا عن كدمات وسحجات، يحتمل حدوثها نتيجة تعرضهم للضرب بجسم صلب "عصى" "خرطوم"، وآثار حرق فى مناطق متفرقة من الجسد، يشتبه حدوثها نتيجة تعرضهم للحرق بطفى السجائر فى أجسادهم.
 
وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بعرض الأطفال على الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات، وكيفية حدوثها وتاريخ والأدوات المستخدمة فى إحداثها.
 
كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغ من عامل يتهم زوجة شقيقه بتعذيب أولاده بعد وفاته، حيث أنه كان ذاهب لإحضارهم بعد وفاة شقيقه حتى يقيموا مع أفراد اسرتهم، وعندما وصل سأل عنهم فأكدت له زوجه والدهم أنها لم تراهم منذ ساعات، وحينما بحث عنهم سمع صوت صرخات قادم من إحدى الغرف وبفتحها فوجئ بهم معلقين من أيديهم بسلاسل حديدية، وتوجد على أجسادهم آثار تعذيب، فاصطحبهم للمستشفى وقام بإبلاغ الشرطة.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش بتاع فيينا الزملكاوى

مجرمه حرب....انها مثل شارون

😎🐼..الرجا محاكماتها وتوقيع اقصى العقوبه عليها..ولا تاخذكم بهذه المجرمه رحمه

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