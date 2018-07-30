ضبط 3208 مخالفة مرورية وتنفيذ1000 حكم قضائى فى حملة بالمنيا

شنت مديرية الأمن بالمنيا حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وتمكنت من ضبط عدد كبير كبير من المخالفات المرورية والسلاح غير المرخص.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا أخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضه مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 12 قطعة سلاح بدون ترخيص عبارة عن فرد محلى الصنع وبندقية إليه ومسدس ، كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 3208 مخالفة مرورية متنوعه بالإضافة إلى تنفيذ 1000 حكم قضائى متنوع بين حبس جزئى ومستانف وجنائى

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 51 قضية تموينية متنوعه وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه .