ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط لترويع عاملين بمركز الداخلة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مركز شرطة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد من ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط بترويع عاملين بإحدى قرى مركز الداخلة، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد يفيد بضبط 3 أشخاص بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة لانتحالهم صفة ضباط شرطة تابعين لديوان المديرية وذلك بعد ورود بلاغ لضباط قسم شرطة الداخلة من "عبد الرحيم.ع.أ" بائع متجول من قرية فلسطين التابعة لمركز الخارجة و"هاني. خ. أ" بائع متجول من مركز باريس يفيد قيام 3 أشخاص بدخول منزلهم المستأجر في قرية المعصرة بمركز الداخلة منتحلين صفة ضباط وتصويرهم بهواتفهم المحمولة .

ووبعد ثبوت صحة التحريات تشكلت قوة أمنية بقيادة النقيب محمود همام عبد الرحمن عبد الناصر معاوني مباحث القسم ونجحت في ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة وتبين أن المتهمين هم" س. ع. أ" و" أ. ع"و " م. ي" وجميعهم عاطلين، ومقيمين بمركز الداخلة، تحرر المحضر رقم 775 إداري مركز شرطة الداخلة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.