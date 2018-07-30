ضبط 2 طن ونصف أسمدة مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

ضبطت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، 2 طن و650 كجم، من الأسمدة الزراعية المدعمة، بحوزة مواطنين، قبل بيعها فى السوق السوداء.

وكان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط السيارة رقم "ف ع ر 8192" نقل، قيادة "م.ف" (33 سنة-سائق)، ومقيم بقرية الغرق، بمركز إطسا، محملة بـ 1650 كجم أسمدة زراعية مدعمة، بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء، وطن أسمدة زراعية مدعم بحوزة أحد الأفراد بمركز طامية، فر هاربا بمجرد وصول القوة للمكان، بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء.