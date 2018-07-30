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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:46 م
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ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على 9 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:54 م
ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على 9 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الإدارة  العامة لمباحث الأموال العامة بسوهاج من القبض على أحد الأشخاص، لاستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين تجاوزت 9 ملايين جنيه، بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية.

ترجع الواقعة عقب تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من أشرف.ف.ب مسئول أمن بالإدارة العامة للبريد ، ومقيم بسوهاج ، و15آخرين.. بقيام المدعومينا.ش.ج - بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها (9,200,000- تسعة ملايين ومائتى ألف جنيهاً)بقصد توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية.

بإجراء التحريات تأكد صحة البلاغ .. وأسفرت عن قيام المدعومينا.ش.ج- مواليد1981- صاحب محل بقاله ، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج ، بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت ( 9,200,000 – تسعة ملايين ومائتى ألف جنيهاً) بقصد توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، وعدم التزامه بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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