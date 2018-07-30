ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار بمخدر الحشيش فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عاطلا لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بإمبابة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تم القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحششيش، وتبين أنه سابق اتهامه فى عدة قضايا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.