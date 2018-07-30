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الإثنين، 30 يوليه 2018 09:43 ص
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ضبط عاطل أثناء سرقة خردة من الوحدة المحلية بطوخ طنبشا فى المنوفية

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:13 ص
ضبط عاطل أثناء سرقة خردة من الوحدة المحلية بطوخ طنبشا فى المنوفية القبض على متهمين - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكن أهالى قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل أثناء سرقته كمية من الخردوات الخاصة بالآلات الزراعية بالوحدة المحلية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من "ا .ا .ق " 59 عاما، عامل بالوحدة المحلية بطوخ طنبشا دائرة المركز، ومقيم بذات الناحية بتمكنه بمساعدة الأهالى من ضبط "ا .ع .ا " 16 عاما، بدون عمل ومقيم بذات الناحية، حال سرقته كمية من الخردوات الخاصة بالآلات الزراعية بالوحدة المحلية "جهة عمله".

بمواجهة المذكور، اعـترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 39 أحوال مركز بركة السبع، وكلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة.


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