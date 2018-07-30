ضبط تشكيل عصابى متخصص فى الإتجار بالمخدرات بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت مباحث مركز سنورس، بمحافظة الفيوم، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عمال، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، في المركز، وبحوزتهم 250 جرام حشيش مخدر، وفرد خرطوش، ومطواة، و7130 جنيها.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود معلومات لضضباط مباحث المركز، بأن كل من "عبدالحليم.م" (27 سنة-عامل)، وبحوزته فرد خرطوش و16 طلقة، وهاتفين محمول، و"محمد.أ.ع" (27 سنة-عامل)، والسابق اتهامه في قضيتين مخدرات، وبحوزته 250 جرام من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، و"محمود.أ.ح" (22 سنة-عامل)، بحوزته مطواة و7130 جنيها، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهمين وبحوزتهم المضبوطات، واعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة المضبوطة لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم.

حرر محضر بالواقعة، رقم 4299 لسنة 2018م إداري مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.