صور.. وفد من التنمية المحلية يتابع المشروعات الجديدة بقرية أصفون بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية أصفون بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، زيارة لوفد من وزارة التنمية المحلية، للوقوف على احتياجات القرية ومتابعة المشروعات التنموية التى تم إنشاءها والمشروعات الجارى إنشائها، والعقبات التى تواجه القرية، وضم الدكتور إلهام محمد على أخصائى متابعة مشروعات بوزارة التنمية المحلية، يرافقها المهندس محمد سيد رئيس مجلس مدينة ومركز إسنا، وأيمن سالم طه مدير المشروعات التنموية بمجلس مدينة إسنا، والمهندس فؤاد عبد العال من إدارة المتابعة بمحافظة الأقصر.

وتفقد الوفد خلال الزيارة المشروعات التى مازالت تحت الإنشاء، بدأت بزيارة محطة الصرف الصحى والتى تبلغ مساحتها 1000 م تبرع بها أهالى القرية لإنشاء محطة صرف صحى، كذلك زيارة وحدتى إطفاء ومطافئ إصفون والوحدة البيطرية، ومكتب بريد أصفون تحت التطوير، ومقر بنك مصر ومدرسة أصفون الثانوية، ومدرسة الزنيقة للتعليم الأساسى، والوحدة الصحية بوابورات المطاعنة، ومكتب سجل مدنى أصفون.

وأعلن وفد التنمية المحلية، عن وجود خطة شالمة للقرى الأكثر احتياجا لتزويدها بجميع المشروعات التنموية سواء من الخطط الاستثمارية أو من خطة الوزارة للقرى الأكثر احتياجاً أو من خطة المجتمعات المدنية الممثلة فى مؤسسات مصر الخير والأورمان وتحيا مصر واسمعونا، وكذلك ما يتبرع به الأهالى بالجهود الذاتية لتنمية الرى، إحساساً منهم بالانتماء للدولة وحضور الدولة فى تقديم الخدمات لهم ومحاربة جميع الأفكار المتطرفة عن طريق المساجد ومراكز الشباب والرياضة وأيضا كبار ووجهاء القرى الذين شاركوا اليوم فى متابعة المشروعات التى أقيمت على الطبيعة والتى ستقام مستقبلا.

وضم الوفد خلال تفقد القرية ومتابعة المشروعات فيها كل من المهندس أشرف سعيد رئيس كهرباء أصفون، والمهندس عبدالباسط محمد مدني نائب مدير الكهرباء، وحسين محمود عبد الباسط نائب أمين حزب الغد بمحافظة الأقصر، والمحاسب حازم راغب رئيس الوحدة المحلية بأصفون يرافقهم اللجنة الشعبية والمسائلة المجتمعية.



















