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صور.. وفد سودانى رفيع المستوى يزور العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:06 م
صور.. وفد سودانى رفيع المستوى يزور العاصمة الإدارية الجديدة وفد سودانى فى العاصمة الإدارية الجديدة
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل
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اصطحب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، اليوم الإثنين، الوفد السودانى رفيع المستوى برئاسة الوزير طارق توفيق وزير الدولة بمجلس الوزراء السودانى ومسئول التنسيق البرلمانى، فى جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة لإطلاعهم على ما تم من إنجازات بها، وقد جاءت هذه الزيارة بناء على رغبة الوفد، والتى أعرب عنها أثناء لقائه بالمستشار عمر مروان أمس لبحث سبل التعاون الحكومى والبرلمانى بين البلدين الشقيقين.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة شئون مجلس النواب منذ قليل، فقد استقبلهما المهندس محمد عبد المقصود رئيس العاصمة الإدارية، وقاموا بزيارة ميدانية للمنطقة الحكومية ومحطات الكهرباء والمنطقة السكنية وفندق الماسة.

وأعرب الوزير السودانى عن انبهاره بما تم إنجازه فى مدة زمنية قصيرة، معربًا عن أمله من الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة فى مجال الإسكان وإقامة المدن الجديدة.

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عمر مروان والوفد السودانى

 

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الوفد السودانى والوزير عمر مروان بالعاصمة الإدارية

 

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جانب من الجولة

 


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عمر مروان




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