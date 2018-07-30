صور.. والدة إيمان: تكريم الرئيس لابنتى شرف كبير.. وطموحها لا حدود له

كفر الشيخ – محمد سليمان

عمت الفرحة أهالى محافظة كفر الشيخ، لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأول أمينة اتحاد طلاب جامعة على مستوى الجمهورية، إيمان راغب السيد راغب كلبوش، أمين اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ.

وعبرت إيمان عن سعادتها بتكريم الرئيس لها، مؤكدة أنها لم تعلم بالتكريم قبل أو أثناء مشاركتها فى اليوم الأول بالمؤتمر السادس للشباب، ومنذ عرفت بعدها لم تتمالك نفسها من فرط سعادتها، لأن تواجدها فى المؤتمر بحضور الرئيس شرف فما بالها بالتكريم من قيادة سياسية لها مكانتها العالمية وليست المحلية، ولها الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى فى استقرار مصر وأمنها.

وقالت ثناء إبراهيم محمد الشامى، وكيل مدرسة مجمع وحدة مسير للتعليم الأساسى بمحافظة كفر الشيخ، والدة إيمان راغب، أنها مهما عبرت عن فرحتها، فلن تستطيع وصفها، لأن نجلتها نالت شرفا كبيرا بمصافحة الرئيس والوقوف بجواره وتكريمه لها.

وأضافت والدة إيمان، لـ"اليوم السابع"، أن لديها 3 أبناء "منى- متزوجة، وإيمان، وإسلام- بالصف الثالث الثانوى"، ونجلتها من صغرها متفوقة فى كل مراحل عمرها الدراسية، فكانت الطالبة المثالية فى كل مراحل التعليم، وفى الجامعة حصلت على الطالبة المثالية بكلية الهندسة لعامين متتاليين، وحصلت فى المرة الثالثة على الطالبة المثالية على مستوى جامعة كفر الشيخ، وحضرت عدد من المؤتمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدة أنها تلقت اتصالاً هاتفياً، مساء السبت، من نجلتها، أخبرتها بأنه تم وضع أسمها ضمن المكرمين ولم تكن تعلم قبل توجهها للمؤتمر بذلك، فانتظرت تكريم نجلتها على شاشات التلفاز، وكانت سعيدة بالتكريم.

وقالت والدة إيمان، والد إيمان رحمه الله، كان يعمل موجهاً للغة الإنجليزية فى الأزهر الشريف، وتوفى منذ قرابة عامين، مؤكداً أن نجلتها منذ أن كانت بالتعليم الابتدائى والإعدادى كانت تعد حفلات عيد الأم وتقدمها كل عام، كما كانت تقدم الحفلات التى تُقام بالقرية، ومنها حفل أوائل الخريجين، وكانت تنشد الشعر، وتأهلت على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن نجلتها حصلت على بكالوريوس الهندسة "قسم عماره"، وتتمنى أن تعتلى نجلتها أعلى المناصب، مؤكدة أن نجلتها كانت تشارك فى العديد من الأنشطة بالجامعة، فكانت مسئولة عن فريق فى الأنشطة بمن أجل مصر بجامعة كفر الشيخ.

يذكر أننا انفردنا بفوز أول طالبتين بكفر الشيخ كرئيس اتحاد طلاب والأمين المساعد بجامعة مصرية، فى يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الماضى، بعنوان "طالبتان تفوزان بمنصبى أمين اتحاد والأمين المساعد لطلاب جامعة كفر الشيخ" وهما إيمان راغب السيد راغب كلبوش، أمين اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، وتسنيم على محمد شرابى الأمين المساعد لاتحاد طلاب الجامعة.



إيمان راغب كلبوش مع محرر اليوم السابع إيمان راغب كلبوش مع محرر اليوم السابع