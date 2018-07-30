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الإثنين، 30 يوليه 2018 07:12 ص
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صور.. نهر النيل وجهة مواطنى الأقصر للسباحة هربا من الحر

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:00 ص
صور.. نهر النيل وجهة مواطنى الأقصر للسباحة هربا من الحر
الأقصر – أحمد مرعى
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"اللي جاي قد اللي رايح وإحنا ناس أرزقيه بنعيش اليوم بيومه والنيل كبير والمية فيه كتير وتكفي الكل".. بتلك الكلمات تحدث المواطن محمد أحمد محمود إبن مدينة أرمنت غربي محافظة الأقصر، والذي يبعد منزله خطوات قليلة من نهر النيل، مؤكدًا أن الجميع يتوجه للسباحة يومياً للهروب من درجات الحرارة المرتفعة في جنوب الصعيد.

ويؤكد الشاب محمد أحمد محمود 27 سنة، أنه مثله مثل الآلاف من أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد بقنا وأسوان وسوهاج وغيرها تعلموا السباحة في نهر النيل الذي يعتبر الملاذ الأول للهروب من الطقس الحار، لعدم وجود بحر كباقي محافظات الوجه البحري أو الجنوب، وكذلك لقلة الأموال التي تكفي للسفر للمصيف التي تحتاج لمبلغ كبير، قائلاً: "مش كل الناس معاها فلوس تروح المصيف عندنا في بلدنا وفيه ناس بالعافية بتجيب الرزق لبيتها وأولادها وبيضطروا زيهم زي أكتر من 90% من المجتمع في الأقصر للسباحة في نهر النيل بأدوات بسيطة تدخل البهجة في قلوبهم كالعوامات المصنوعة من جراكن المياة وإطارات السيارات وغيرها".

وخلال الفترة الماضية ومع دخول أرقام درجات الحرارة لما يزيد عن 47 و49 درجة مئوية في أوقات الظهيرة، يختفي المواطنون من الشوارع نهائياً ويتواجدون في منازلهم أمام ميكفات الهواء، أو فى المساجد أيضاً هرباً من الطقس الحار لمكيفات الهواء داخل بيوت الله، وثالثاً في مياه نهر النيل فالجميع يخرج في تلك المواعيد من كبار وأطفال وشباب للسباحة في النيل لإضفاء صبغة من الإنتعاش في الجسد مع مياة نهر النيل، وما إن تسير بمركب نيلي وتبدأ من أول نقطة في نهر نيل الأقصر شمالاً في الحدود مع محافظة قنا، وجنوباً حتي النهاية في آخر نقطة حدودية مع محافظة أسوان، تجد كل مكان تم تجهيز منطقة منه للسياحة والإستجمام من الطقس الحار.

نهر النيل بمدن الأقصر يجذب الآلاف من الأهالي لمواجهة دراجات الحرارة المرتفعة
نهر النيل بمدن الأقصر يجذب الآلاف من الأهالي لمواجهة دراجات الحرارة المرتفعة

 

الأهالي يؤكدون: مش كل الناس معاها فلوس تروح مصايف والسباحة في النيل هي الحل
الأهالي يؤكدون: مش كل الناس معاها فلوس تروح مصايف والسباحة في النيل هي الحل

 

المصيف يستمر أيام قليلة والنيل ملاذ يومي ومجاني وأمام المنزل
المصيف يستمر أيام قليلة والنيل ملاذ يومي ومجاني وأمام المنزل

 

الجميع يتجنب الخروج في الظهيرة ويقبعون بالمنازل والمساجد أمام مكيفات الهواء
الجميع يتجنب الخروج في الظهيرة ويقبعون بالمنازل والمساجد أمام مكيفات الهواء

 

الأهالي يتناولون مشروبات الصعيد المثلجة "الكركدية والتمر الهندي والدوم" لإنعاش اجسادهم يومياً
الأهالي يتناولون مشروبات الصعيد المثلجة "الكركدية والتمر الهندي والدوم" لإنعاش اجسادهم يومياً

 

إستمتاع الأهالي وأطفالهم بالسباحة في نيل الاقصر
إستمتاع الأهالي وأطفالهم بالسباحة في نيل الاقصر

 

 
جانب من سباحة الاهالي وأطفالهم في النيل
جانب من سباحة الاهالي وأطفالهم في النيل

 

الاهالي يهربون للمساجد ومكيفات الهواء في الصيف
الاهالي يهربون للمساجد ومكيفات الهواء في الصيف

 

شباب الاقصر خلال الهروب لمكيفات المساجد هرباً من الطقس
شباب الاقصر خلال الهروب لمكيفات المساجد هرباً من الطقس

 

سباحة الاطفال في نهر النيل بارمنت
سباحة الاطفال في نهر النيل بارمنت

 

جانب من سباحة الشباب والاطفال في نهر النيل
جانب من سباحة الشباب والاطفال في نهر النيل

 

توافد الاهالي يومياً علي السباحة في النيل
توافد الاهالي يومياً علي السباحة في النيل

 

الاطفال يتوجهون للسباحة في النيل يومياً
الاطفال يتوجهون للسباحة في النيل يومياً

 

الاهالي يهربون للمصيف في نهر النيل بالاقصر
الاهالي يهربون للمصيف في نهر النيل بالاقصر

 

 

         


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