صور.. مصرع شخص وإصابة آخرين فى تحطم طائرة صغيرة بالبرازيل

كتب عبد الوهاب الجندى

تحطمت طائرة صغيرة عند هبوطها فى مطار كامبو دى مارتى فى ساو باولو البرازيلية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

ووفق الصور، وصلت فرق الإنقاذ والإطفاء على الفور فى محيط الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق الذى اندلع نتيجة تحطم الطائرة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

ولم تصدر السلطات البرازيلية، أى بيانات رسمية توضح فيها أسباب تحطم الطائرة أو عدد القتلى أو المصابين، رغم توضيح "رويترز" بأن كابتن الطائرة قد لقى مصرعه.



إخماد الحريق



تحطم طائرة في البرازيلية