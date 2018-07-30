video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 03:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مصرع شخص وإصابة آخرين فى تحطم طائرة صغيرة بالبرازيل

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:24 ص
صور.. مصرع شخص وإصابة آخرين فى تحطم طائرة صغيرة بالبرازيل تحطم طائرة في البرازيل
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

تحطمت طائرة صغيرة عند هبوطها فى مطار كامبو دى مارتى فى ساو باولو البرازيلية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

ووفق الصور، وصلت فرق الإنقاذ والإطفاء على الفور فى محيط الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق الذى اندلع نتيجة تحطم الطائرة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

ولم تصدر السلطات البرازيلية، أى بيانات رسمية توضح فيها أسباب تحطم الطائرة أو عدد القتلى أو المصابين، رغم توضيح "رويترز" بأن كابتن الطائرة قد لقى مصرعه.

إخماد الحريق
إخماد الحريق

 

تحطم طائرة في البرازيلة
تحطم طائرة في البرازيلية

 

حطام الطائرة
حطام الطائرة

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع وزير زراعة باراجواى ونائبه واثنين آخرين جراء تحطم طائرة

مصرع شخصين جراء تحطم طائرة عسكرية فى فيتنام

تحطم طائرة

البرازيل

تحطم طائرة في البرازيل

سقوط طائرة




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة