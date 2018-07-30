صور.. محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص شكوى ضعف مياه الشرب بعرب الأطاولة بأخميم

سوهاج عمرو خلف

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تشكيل لجنة ضمت فى عضويتها إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ورئيس الوحده المحلية لقرية نيدة، ورئيس فرع مياه أخميم، ورئيس شبكات أخميم بشركة المياه والصرف الصحى، لفحص شكوى بعض أهالى منطقة كوبرى عرب الأطاولة "الفينو" بمركز أخميم من ضعف مياه الشرب بالمنازل وتلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

وعلى الفور قامت اللجنة بالتوجه للمعاينة على أرض الواقع وتبين من الفحص أن المياه موجودة بالمنازل وبحالة جيدة، وأن سبب شكوى بعض الوحدات السكنية من ضعف المياه وجود عداد واحد يغذى عدد من الشقق السكنية الموجودة بالعقار، حيث يلزم عداد لكل شقة سكنية لتوصيل المياه لجميع الشقق بصورة جيدة، كما أشارت اللجنة إلى أن الخط الرئيسى الموجود بالمنطقة قطر 8 بوصة وهو يكفى لتغذية المنطقة ولا يؤثر على ضعف المياه، وتضعف المياه أوقات الذروة بسبب شدة الاستهلاك وارتفاع درجات الحرارة .

وأوضت اللجنة بتقديم طلب تعديل للوصلة الخارجية للعقارات القديمة المرتفعة لتكبير قطر الوصلة الخارجية، وتركيب عداد لكل وحدة سكنية لكى يتم توصيل المياه بصورة جيدة، وحل مشكلة ضعف المياه.

وشدد المحافظ فى بيان على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالعمل على راحة المواطنين وسرعة تلبية احتياجاتهم الضرورية ، والمتابعة المستمرة وبحث شكاوى المواطنين وسرعة حلها وتقديم اعلى مستوى من الخدمات لهم .



حل مشكلة ضعف المياه بكوبري الفينو باخميم



حل مشكلة ضعف المياه بكوبري الفينو باخميم



حل مشكلة ضعف المياه بكوبري الفينو باخميم



حل مشكلة ضعف المياه بكوبري الفينو باخميم



حل مشكلة ضعف المياه بكوبري الفينو باخميم