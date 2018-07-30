صور.. قافلة طبية تستهدف 400 حالة بقرية الكوم الأحمر ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، بالاشتراك مع إدارة سمسطا التعليمية قافلة طبية من كلية طب جامعة عين شمس مكونة من 150 طبيبا فى جميع التخصصات، بقرية الكوم الأحمر التابعة لدائرة المركز.

وقال العميد عبدالرحمن عامر، رئيس مدينة سمسطا، فى بيان له اليوم الاثنين، إن القافلة أجرت الكشف الطبى على 400 حالة شملت 232 حالة أطفال، 67 حالة باطنة، 42 جلدية، 35حالة عظام ، 9 حالات اسنان ، 6 حالات جراحة عامة.