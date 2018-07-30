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الإثنين، 30 يوليه 2018 07:47 م
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صور.. قافلة طبية تستهدف 400 حالة بقرية الكوم الأحمر ببنى سويف

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:15 م
صور.. قافلة طبية تستهدف 400 حالة بقرية الكوم الأحمر ببنى سويف قافلة طبية تستهدف قرية الكوم الأحمر
بنى سويف - هانى فتحى
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، بالاشتراك مع إدارة سمسطا التعليمية قافلة طبية من كلية طب جامعة عين شمس مكونة من  150 طبيبا فى جميع التخصصات، بقرية الكوم الأحمر التابعة لدائرة المركز.
 
وقال  العميد عبدالرحمن عامر، رئيس مدينة سمسطا، فى بيان له اليوم الاثنين، إن القافلة أجرت الكشف الطبى على 400 حالة شملت 232 حالة أطفال، 67 حالة باطنة، 42 جلدية، 35حالة عظام ، 9 حالات اسنان ، 6 حالات جراحة عامة.
 
 
قافلة طبية تستهد 400 حالة بقرية الكوم الاحمر (1)
قافلة طبية تستهد 400 حالة بقرية الكوم الاحمر

قافلة طبية تستهد 400 حالة بقرية الكوم الاحمر (2)
جانب من القافلة الطبية

قافلة طبية تستهد 400 حالة بقرية الكوم الاحمر (3)
اجراء الكشف الطبى على الحالات


قافلة طبية تستهد 400 حالة بقرية الكوم الاحمر (4)
القافلة طبية بقرية الكوم الاحمر


قافلة طبية تستهد 400 حالة بقرية الكوم الاحمر (5)
جانب من القافة الطبية


قافلة طبية تستهد 400 حالة بقرية الكوم الاحمر (6)
جانب من القافة الطبية

 


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