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صور.. طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:56 م
صور.. طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين - تصوير محمد فوزى
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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مصر تصنع ثورة فى أبنائها بتطوير التعليم، موضحًا أنه تم وضع نظام جديد للتعليم على صفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى يبدأ تطبيقه من سبتمبر المقبل.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال عرض خطة تطوير التعليم بحضور عدد من وزراء التعليم العرب والأفارقة بأحد فنادق القاهرة، إن خطة التعليم هدفها بناء الإنسان المصرى والشخصية المصرية.
 
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن خطة التعليم الجديدة قائمة على استخدام التكنولوجيا فى التعلم، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم الطلاب تابلت فى الصف الأول الثانوى من العام المقبل.
 
واستعرض الوزير إعداد الطلاب فى المدارس بإجمالى 22 مليون طالب وطالبة وعدد المدارس 54 ألف مدرسة، مشيرًا إلى أن المدارس الحكومية تمثل 86% من إجمالى عدد المدارس فى مصر.
 
وقال الدكتور طار شوقى: "لا بد من أن تكون الدول العربية مرتفعة فى التصنيف العالمى للتعليم، نريد توطين المعرفة بأيدينا"، مشيرًا إلى أن مركز المناهج والمواد التعليمية نفتخر به لأنه صنع منتج وطنى خالص تحتفظ به مصر وبحقوق الملكية، مضيفًا: "لا بد من تربية أجيال مختلفة، سيكون سعيدا لو تم التواصل مع الدول العربية فى تلك الرؤية".
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أفضل طريقة لتعريف الطلاب المصريين فى العرب هو وجود طلاب عرب داخل الفصول لحدوث تغيير ثقافى وزرع الهوية.
 
فيما أشادت الوفود بخطة مصر لتطوير التعليم، مؤكدين أنها خطوة ستكون لها أثر فى أروقة التعليم المصؤى وخطوة جريئة ومؤشر رائع فى التعليم ونتمنى أن تكون هذه الرؤى فى تلك الدول العربية واليوم سيكون هناك عامل مشترك فى الدول العربية ومصر كدولة أم.
صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (1)
 

صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (2)
 

صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (3)
 

صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (4)
 

صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (5)

صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (6)
 

صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (7)
 

صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (8)
 

صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (9)
 
صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (10)
 
صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (11)
 
صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (12)
 
صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (13)
 
صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (14)
 
صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (15)
 
صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (16)
 
صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (17)
 
صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (18)
 
صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (19)
 
صور طارق شوقى يستعرض خطة تطوير التعليم مع وفد من وزراء الدول العربية (20)
 

 


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