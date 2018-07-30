صور.. ضبط أردنية حاولت تهريب 45 هاتف محمول "أيفون" فور وصولها من عمان

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، من ضبط راكبة أردنية حاولت 45 هاتف محمول أيفون لدى إنهاء إجراءات وصولها من العاصمة الأردنية عمان.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمان، اشتبه احمد بسيونى مأمور الجمرك، فى راكبة أردنية بسبب انتفاخ جسدها بشكل ملحوظ.

وأضافت المصادر انه بعرض الراكبة على حسن ريشة رئيس الوردية، أمر بتفتيشها ذاتيا بواسطة عناصر الشرطة النسائية، وعثر على 45 جهاز هاتف محمول ايفون حاولت تهريبها حول جسدها، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد العرش علي الدكتور إبراهيم عبداللطيف، مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.